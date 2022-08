Albano, Loredana Lecciso diretta su di lui: ” Cosa accade dopo una certa età”

0 SHARES Condividi Tweet

La showgirl leccese Loredana Lecciso finalmente ha svelato la verità sul rapporto con Albano Carrisi, il suo compagno. Dopo anni di indiscrezioni su crisi e discussioni, adesso Loredana ha svelato la verità.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi stanno insieme da tantissimi anni e ormai la loro relazione sembra essere piuttosto consolidata, nonostante manchi il matrimonio. Un pò di tempo fa si era parlato di nozze per il cantante di Cellino San Marco e per la showgirl leccese, cosa che poi è stata smentita dallo stesso Albano il quale ha fatto sapere di aver già dato. Ad ogni modo, in questi giorni a parlare del loro rapporto così come di tanto altro è stata proprio lei, Loredana la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Novella 2000. L’occasione è stata la seguente, ovvero celebrare i suoi 50 anno. Ma cosa ha dichiarato la nota showgirl?

Loredana Lecciso, intervista alla soglia dei 50 anni

Loredana Lecciso in occasione del festeggiamento dei suoi 50 anni ha rilasciato una intervista al settimanale di gossip Novella 2000. Il giornalista pare che ad un certo punto abbia chiesto alla showgirl di parlare del suo rapporto con Albano anche di quelli che sono stati i loro momenti più difficili e complicati da affrontare. La nota showgirl sembra abbia ammesso che purtroppo, come in ogni coppia, le discussioni ci sono state in questi anni ed in alcuni momenti pare che queste siano state anche troppe.

La showgirl parla del rapporto con Albano e fa una confessione molto importante

La showgirl però non sarebbe andata nel dettaglio e dunque non avrebbe svelato i motivi che li hanno portati a discutere in questi lunghi anni di convivenza.“Su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare…Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono…”. Queste le parole di Loredana dichiarate nel corso dell’intervista rilasciata per Novella 2000, aggiungendo anche che finalmente dopo tante incomprensioni adesso il loro rapporto va a gonfie vele. “Adesso viviamo un rapporto molto equilibrato e molto maturo, il tempo fa crescere le cose e dopo una certa età si raggiunge giocoforza un equilibrio…”. Queste le parole dichiarate dalla Lecciso che ha così fatto una confessione sui suoi figli, Jasmine e Bido che sono tutta la sua vita.

I desideri della showgirl leccese

Ma non finisce qui, visto che nel corso dell’intervista Loredana ha anche svelato quelli che sono i suoi desideri alla soglia dei 50 anni.“Mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità…Già la mancanza di problemi mi sembra un successo…”.