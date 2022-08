Raoul Bova e Rocio in vacanza con Matano e il marito, il post di Rocio spiega tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova allontanano le voci di una possibile crisi postando le foto della loro vacanza in Spagna. Con loro oltre alle figlie anche Matano e il neo marito Riccardo Mannino.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una coppia ormai da tantissimi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, mettendo al mondo due figli ovvero Luna e Alma di sei e tre anni. Ebbene, in questi mesi si è più volte ipotizzato che tra i due potesse esserci una crisi, ma queste voci sono state finalmente allontanate proprio dai diretti interessati. Pare che i due stiano trascorrendo qualche giorno di vacanza in Spagna, proprio in compagnia delle piccole. Nello specifico la famiglia felice starebbe trascorrendo qualche giorno di relax in Andalusia ma non sarebbero da soli. Con loro, infatti, ci sarebbero anche Alberto Matano ed il marito RIccardo Mannino.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova in vacanza insieme alle figlie Luna e Alma

Roaul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero in vacanza attualmente insieme alle loro bambine Luna e Alma di 6 e 3 anni. La famiglia felice sarebbe in vacanza in Spagna e nello specifico in Andalusia. Insieme a loro ci sarebbero anche l’ex volto del Tg 1 e conduttore Alberto Matano ed il marito Riccardo Mannino. I due sono convolati a nozze lo scorso mese di giugno e sembra che stiano trascorrendo adesso qualche giorno di relax e di vacanza insieme ad una delle coppie più amate dagli italiani.

Insieme alla coppia anche Alberto Matano e Riccardo Mannino

Ad ogni modo, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrano essere molto innamorati l’uno dell’altro e proprio questa loro vacanza, pare che abbia allontanato ogni voce relativa ad una possibile crisi tra i due. Un momento davvero positivo per Raoul ma soprattutto per Rocio che sarà la madrina della prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Le parole di Rocio Munoz Morales, la madrina del prossimo Festival di Venezia

“Sarà un viaggio indimenticabile per tanti motivi. Per la pace di ognuno di noi, e per la pace di questo gruppo, per l’amore infinito fra tutti noi, perché abbiamo riso fino alle lacrime, perché abbiamo ballato senza essere osservati, per le onde che abbiamo saltato come ragazzi di dieci anni, per la scoperta continua di una terra magica e per la scoperta continua di essere umani e amici meravigliosi…”. Queste le parole di Rocio a corredo di una foto che la ritrae in vacanza. Tra l’altro, lo scorso 14 agosto l’attore ha compiuto ben 51 anni e pare che abbia festeggiato insieme alla sua famiglia ed ai suoi amici di viaggio.