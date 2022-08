Giorgio Mastrota sposa la sua compagna ma precisa il suo “dopo Natalia Estrada”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgio Mastrota è pronto a convolare a nozze con Floribeth Gutierrez, la sua compagna da oltre 12 anni. Sembra che i due finalmente stiano per coronare il loro sogno d’amore. Nel corso di un’intervista Giorgio ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

GIorgio Mastrota lo conosciamo tutti per essere il Re delle televendite, il quale sicuramente vanta una carriera davvero molto lunga ed importante anche come conduttore. Lo conosciamo anche per essere stato il marito di Natalia Estrada, la nota attrice e showgirl spagnola dalla quale ha avuto anche una figlia. La loro relazione è finita ormai da tanto tempo e adesso il Re delle televendite è pronto a sposare un’altra donna. Di chi stiamo parlando? Da diverso tempo Giorgio sta insieme ad una donna di nome Floribeth Gutierrez. I due stanno insieme da 12 anni e adesso sono pronti a fare il grande passo. A raccontare qualcosa sul giorno delle nozze e sulla loro relazione è stato propri lui nel corso di un’intervista che ha rilasciato a DiPiù Tv. Ma cosa ha dichiarato?

Giorgio Mastrota pronto a sposare la sua compagna Floribeth Gutierrez

Giorgio Mastrota è pronto a sposare la sua compagna Floribeth Gutierrez con la quale sta insieme da circa 12 anni. La notizia è stata data proprio dallo stesso Giorgio il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a DiPiù Tv.“Sarà con rito civile, visto che la prima volta mi sono sposato in chiesa. Lo celebreremo a ottobre, siamo ancora indecisi su un paio di date, ma entro fine agosto sceglieremo”. Queste le parole di Giorgio che ha così annunciato le nozze con la sua compagna. Finalmente sembra che i due siano pronti a fare questo grande passo. Per Mastrota si tratta del secondo matrimonio, visto che in passato è stato sposato con Natalia Estrada che non sarà presente alle nozze.

La confessione de Re delle televendite sulla fine della storia con Natalia Estrada

Proprio nel corso dell’intervista pare che Giorgio abbia voluto raccontare un retroscena relativo proprio all’ex moglie, con la quale sembra che la storia non sia finita proprio nel migliore dei modi.“Dopo la fine del legame con lei, con cui ora sono in buoni rapporti ho avuto diverse relazioni”. Queste le parole dichiarate ancora da Mastrota il quale sembra abbia confessato che per diverso tempo non si è più innamorato proprio perchè pare avesse paura di soffrire. Poi è arrivata la sua attuale compagna che ha cambiato la sua vita.“Nel mio passato ci sono stati momenti molto difficili, ho fatto diversi errori, però ormai da diversi anni posso dire di avere messo la testa a posto”. Poi, sul finire dell’intervista pare che Mastrota abbia sottolineato come insieme alla sua compagna abbiano più volte rimandato le nozze per via del Covid ma adesso è arrivato il momento.

Anticipazioni sulle nozze, le parole di Giorgio

La cerimonia si svolgerà in provincia di Sondrio e nello specifico a Bormio, un piccolo paesino dove la coppia si è trasferita diversi anni fa.“L’emozione c’è sempre, inutile nasconderlo. Però rispetto alla prima volta c’è molta più consapevolezza, tanta serenità e gioia”. Così Mastrota ha parlato del giorno più emozionante per lui e per tutta la sua famiglia.