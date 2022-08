Carmen Russo svela cosa ha deciso per la figlia Maria

0 SHARES Condividi Tweet

La ballerina più famosa di sempre, nonché ex showgirl Carmen Russo ha preso una decisione, emulando Kate e William. La piccola Maria lavorerà proprio come il George.

Carmen Russo ed il compagno Enzo Paolo Turchi sono tanta sofferenza sono riusciti a diventare genitori seppur in età matura. Nel 2013 è nata la piccola Maria, che abbiano avuto modo di conoscere in questi anni e soprattutto durante la partecipazione di Carmen all’ultima edizione del Grande fratello vip. Entrambi hanno sempre dimostrato di essere molto legati alla piccola Maria che stanno crescendo con tanto amore.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, la piccola Maria nata nello stesso anno del piccolo George

La piccola è nata proprio nello stesso anno del piccolo George, ovvero il Principe George figlio di William e Kate. Ebbene, pare che qualche settimana fa proprio i reali abbiano preso una decisione, ovvero mettere al lavoro il piccolo George per responsabilizzarlo. Nello specifico pare che i genitori abbiano deciso di fargli controllare gli animali e proprio questa scelta ha portato Carmen ed il marito a fare lo stesso. Di questo Carmen ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a DiPIù.

Kate e William, la decisione sul piccolo George

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono molto innamorati a distanza di tanti anni e soprattutto amano tanto la figlia Maria venuta al mondo del 2013. In questi giorni Carmen Russo ha rilasciato un’intervista molto interessata a DiPIù tv parlando inevitabilmente della figlia e svelando la decisione presa. Sulla base della decisione presa da Kate e William che hanno voluto che il figlio George si responsabilizzasse un pò, mettendolo a lavorare e facendogli controllare degli animali in una fattoria, la ballerina e il coreografo pare che abbiano tentato di emularli.

Anche Maria come il piccolo George, un’estate all’insegna del lavoro

Pare che anche Maria questa estate lavorerà e si occuperà di diversi animali che si trovano in casa loro.“Abbiamo insegnato a Maria a essere responsabile degli animali che abbiamo in casa, proprio come George. Il compito di Maria è quello di cambiare quattro volte al giorno le ciotole d’acqua e preparare la pappa per tutti. Da qualche settimana, poi, abbiamo un nuovo arrivato, il piccolo Max, un Chihuahua esclusivamente suo, e in questo caso è lei a badare a tutto”. Queste le parole dichiarate dall’ex concorrente del Grande fratello vip nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale DiPiù.