Gf vip 7, Orietta Berti svela perchè ha accettato la proposta di Alfonso Signorini

Orietta Berti è una nota cantante italiana la quale prenderà parte al Grande fratello vip come opinionista. In attesa dell’inizio di questa avventura, la cantante ha rilasciato un’interessante intervista. Cosa ha svelato?

Orietta Berti la conosciamo tutti per essere una nota cantante, la quale sicuramente vanta una grande esperienza nel mondo della televisione. Si, perchè lei non è solo una cantante ma anche è un noto personaggio televisivo e lo testimonia il fatto che nell’ultimo anno sia stata una delle protagoniste assolute di vari programmi televisivi. A breve, tra poche settimane la vedremo al Grande fratello vip come opinionista. Pare che sia stata scelta proprio da Alfonso Signoriini per prendere parte al reality di Canale 5 come opinionista e andrà a sedersi al fianco di Sonia Bruganelli che è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo. Ebbene, in questi giorni, in attesa del suo ritorno in tv pare che Orietta abbia rilasciato un’importante intervista. Ma cosa ha svelato?

Orietta Berti, la sua avventura al Grande fratello vip come opinionista

Orietta Berti sta per iniziare una nuova avventura come opinionista al Grande fratello vip. Pare che la conferma della sua partecipazione al programma di Canale 5 sia arrivata nei giorni scorsi proprio tramite Alfonso Signorini. In attesa del suo ritorno in tv sembra che Orietta abbia rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo. Il giornalista sembra che ad un certo punto le abbia chiesto il motivo che l’ha spinta ad accettare la proposta di Alfonso Signorini.

L;a cantante ha svelato il motivo per cui ha accettato la proposta di Alfonso Signorini

La cantante ha risposto con la sua massima sincerità.“Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare…”. Queste le parole della Berti che sembra abbia potuto anche contare sull’incoraggiamento del marito Osvaldo Paterlini che ha voluto a tutti i costi che la moglie accettasse questa opportunità.“Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perchè, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti…”, ha aggiunto la cantante la quale sembra sia piuttosto felice di fare questa esperienza nel programma di Canale 5.

Il commento su Sonia Bruganelli

Non poteva mancare il commento su Sonia Bruganelli, la sua compagna d’avventura che è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo come opinionista del reality di Canale 5. “Penso proprio che insieme ci divertiremo tanto…”. Queste ancora le parole della cantante che pare sia davvero felice di iniziare questa avventura.