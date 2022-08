Ilary Blasi e Cristiano Iovino lanciata la bomba, la storia è stata confermata

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi potrebbe avere una relazione con Cristiano Iovino, ovvero un modello e personal trainer. Nessuna conferma da parte della conduttrice ma solo un’indiscrezione data da un’attrice dai capelli rossi amica della sorella Melory.

Prosegue l’estate da single per Ilary Blasi la quale ha confermato la fine della storia d’amore con Francesco Totti, dopo aver pubblicato un comunicato ufficiale lo scorso mese di luglio. Da quel momento non si è fatto altro che parlare di questa separazione e dei motivi che avrebbero portato i due a lasciarsi dopo circa vent’anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo 3 figli . Non si fa altro che parlare in realtà di Francesco Totti e del fatto che quest’ultimo abbia una relazione con Noemi Bocchi, anche se in realtà non è stata ancora confermata dai diretti interessati.

Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, emergono nuovi dettagli sulla conduttrice

Negli ultimi tempi però si sta sempre più parlando della vita sentimentale di Ilary Blasi la quale potrebbe avere una relazione segreta con un uomo misterioso. Si è parlato di diversi personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, ma le voci più insistenti sembrano essere quelle su Cristiano Iovino. Ma cosa c’è di vero in questa storia?

Ilary ha una storia con il personal trainer Cristiano?

Ilary Blasi potrebbe avere una relazione segreta con Cristiano Iovino. Questo è quanto si vocifera ultimamente e sembra che questa voce stia prendendo sempre più piede negli ultimi tempi. Una cosa sembra essere certa ovvero che tra i due non c’è sicuramente una amicizia come tutte le altre, ma non sappiamo se si possa trattare realmente di un flirt. Stando a quanto riferito da Ivan Roda il noto esperto di gossip Dagospia, una nota attrice dai capelli rossi e amica di Melory, la sorella della conduttrice pare abbia detto che Ilary ha confessato ai suoi amici più stretti questa relazione. Tuttavia si tratta soltanto di indiscrezioni e non abbiamo nulla di certo.

Chi è Cristiano Iovino?

Cristiano Iovino pare che sia un personal trainer e modello che in passato ho avuto delle relazioni anche con alcune donne del mondo dello spettacolo come Giulia De Lellis, Sabrina Ghio e Zoe Cristofoli. Ad oggi però non sembra esserci alcuna conferma da parte della stessa conduttrice la quale si sta godendo questa estate 2022 spostandosi da un posto all’altro.