Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci di nuovo in guerra per Chiofalo, botta e risposta sui social

Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci starebbero litigando negli ultimi tempi per Francesco Chiofalo. Il post dell’ex fidanzata di lenticchio è una chiara frecciatina a Drusilla che replica al veleno.

Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci pare che stiano litigando in questi giorni, seppur a distanza e sui social per colpa di Francesco Chiofalo, soprannominato lenticchio. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti di Temptation Island, una delle prime edizioni, insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma. I due poi sono lasciati e Francesco ha avuto una storia d’amore con Antonella Fiordelisi finita ormai da qualche tempo. Nei mesi scorsi, poi, Chiofalo ha ufficializzato la sua relazione con Drusilla Gucci, con tanto di bacio proprio sul red Carpet di Venezia in occasione del Festival del Cinema dello scorso anno. Ma cosa sta accadendo tra Antonella e Drusilla in questi giorni?

Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, cosa sta accadendo tra le due in questi giorni?

Antonella Fiordelisi è l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ovvero il noto personal trainer e personaggio noto del mondo dello spettacolo italiano. Pare che i due si siano lasciati ormai lo scorso anno e subito dopo Chiofalo si sarebbe fidanzato con Drusilla Gucci. Ebbene, proprio nelle scorse ore sembra che la 24enne di Salerno abbia condiviso un filmato sul suo profilo social dove balla una canzone che ha avuto un successo strepitoso lo scorso anno al Festival di Sanremo, ovvero proprio quella intitolata “Dove si balla“.

L’ex di Lenticchio pubblica un video, chiara frecciatina a Drusilla che replica al veleno

Fiordelisi avrebbe poi aggiunto una frase piuttosto misteriosa “Quando vedi con chi sta uscendo dopo di te”. Questo messaggio non è passato inosservato e sembra che in molti abbiano considerato le parole di Antonella come di una frecciata a Drusilla, che è la fidanzata di Francesco Chiofalo. A questo punto, Drusilla pare che abbia voluto replicare e lo ha fatto attraverso i social. “Ma invece di nascondervi dietro frasette, canzoncine, balletti…ma ditelo direttamente quanto vi rosica!”. Queste le parole ancora di Drusilla, alle quale almeno per il momento Antonella sembra non abbia replicato.

La storia tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo siano fidanzati da circa un anno. I due pare che si siano innamorati dopo essersi incontrati per motivi di lavoro. La loro relazione pare che sin dall’inizio abbia destato qualche polemica, proprio perchè molto diversi l’uno dall’altro. Francesco in diverse occasioni pare che abbia definito Drusilla come la donna della sua vita, la donna giusta con la quale sogna matrimoni e figli.