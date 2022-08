Anna Pettinelli, il suo ex posta foto con la nuova compagna e lei scrive un post da pelle d’oca

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati. Quest’ultimo pare che nei giorni scorsi abbia ufficializzato la sua relazione con la conduttrice Elisa D’Ospina. Ma come ha reagito l’ex professoressa della scuola di Amici?

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati ormai da diversi mesi e sembra che adesso sia stata ufficializzata la relazione di quest’ultimo con una nuova donna. Stiamo parlando di Elisa D’Ospina. I due sono usciti allo scoperto soltanto recentemente. Ma quale è stata la reazione della nota speaker ed ex professoressa di Amici di Maria De Filippi? Facciamo un pò di chiarezza sulla questione.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, è rottura definitiva

Anna Pettinelli è stata insieme a Stefano Macchi per diverso tempo. I due hanno preso parte al programma Temptation Island Vip qualche anno fa e sembrava che le cose andassero bene. Poi la crisi e la rottura definitiva. In questi ultimi giorni l’ex compagno di Anna pare che sia uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, ovvero la conduttrice Elisa D’Ospina. La coppia pare che abbia deciso di ufficializzare il tutto pubblicando diversi scatti relativi alla loro vacanza insieme ad Ibiza. Anna Pettinelli non ha potuto non rimanere in silenzio e sembra che abbia commentato.

Stefano ha una nuova compagna, sui social ufficializza la relazione con Elisa D’Ospina

In realtà alcuni sembra che abbiano letto la nuova bio Instagram di Anna Pettinelli, dove pare che ci sia una frecciata nei confronti del suo ex compagno.“Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS.Madre orgogliosissima di Carolina.Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita c*gliona“. Queste le parole che si leggono e che effettivamente confermano la rottura tra la stessa e Stefano Macchi “L’amore? Oddio no, non va. Posso dire che Stefano non è più con me. Adesso il lumicino si è spento“. Queste ancora le parole di Anna, la quale un pò di tempo fa pare che abbia commentato la sua partecipazione a Temptation Island vip insieme a Stefano.

Le parole di Anna sulla partecipazione a Temptation Island Vip

“Rifarei il programma perché sono uscita per quella che sono davvero. Non ho avuto filtri, ho riso e pianto, mi sono disperata, ma sono stata onesta. Il dopo però è stato anche peggio. Quando andavano in onda le puntate io mi arrabbiavo. Io continuavo a dire ‘vedi che avevo ragione e c’era qualcosa?’. Gli ho reso la vita un inferno per mesi te lo assicuro. Lui mi ripeteva ‘ma cosa dici, non c’era nulla tra me e quella ragazza’”.