Francesco Totti dopo mesi di silenzio torna sui social e il post è da brividi

Francesco Totti avrebbe pubblicato un post dopo diversi mesi di silenzio. In molti sostengono che si tratti di una dedica per l’ex moglie Ilary Blasi. Ma di cosa si tratta?

Nonostante siano trascorsi diverse settimane dall’annuncio ufficiale della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non si fa altro che parlare di questo. Ebbene, dopo tante indiscrezioni adesso sembra essere arrivata un’indiscrezione molto interessante sull’ex coppia. Starebbe circolando nello specifico un video che pare sia stato pubblicato da Francesco Totti e che potrebbe essere dedicato ad Ilary. Che l’ex capitano della Roma abbia deciso di dedicare una canzone all’ex moglie? Di che video si tratta?

Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione non si fa altro che parlare di loro

Francesco Totti potrebbe aver dedicato una canzone all’ex moglie. Era da un pò di tempo che Francesco non pubblicava dei post sui social, visto che nelle scorse settimane pare sia stato parecchio in silenzio. Nelle scorse ore pare che l’ex calciatore abbia pubblicato un post sul suo canale social che ovviamente non è passato inosservato. Si tratterebbe di una Instagram Stories che di certo non è passata inosservata ai suoi follower. Pare che con questa Instagram stories, l’ex capitano della Roma abbia voluto semplicemente mandare un messaggio all’ex moglie.

L’ex capitano della Roma pubblica un post che pare un messaggio per l’ex moglie

Nello specifico pare che l‘ex capitano della Roma abbia pubblicato una clip di breve durata relativa alla sua campagna e ciò che non è passato inosservato è la canzone che Francesco ha scelto. Si tratta del brano Arrogante, di Irama e il pezzo che Francesco ha scelto recita “E non mi importa se non sei più dalla mia parte, non è importante”. Insomma, parole che farebbero ben intendere che effettivamente la destinataria di questa storia sia proprio lei Ilary. Non sono mancati i commenti al post e molti pare che abbiano anche sottolineato il fatto che sia un gran peccato che i due non stiano più insieme.

Ilary attiva sui social

Ilary Blasi da quando è stata annunciata la separazione dal marito sembra che sia stata particolarmente attiva sui social. Ha documentato i suoi viaggi fatti prima in Africa, ovvero in Tanzania e poi a Sabaudia, in Trentino in montagna ed infine nelle zone d’origine dei suoi genitori.