Alberto Angela sul padre Piero: “Mai visto una cosa così”

Nella giornata di ieri è stata allestita la camera ardente di Piero Angela al Campidoglio. Alberto, il figlio, ha voluto dare il suo ultimo salute al padre e lo ha fatto utilizzando delle parole cariche di commozione ma anche di tanto amore.

Come sappiamo nei giorni scorsi è venuto a mancare il grande Piero Angela il divulgatore scientifico e conduttore di Quark. La notizia della morte dell’uomo è stata data proprio della famiglia e nello specifico dal figlio Alberto che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni come conduttore di SuperQuark. Nella giornata di ieri è stata allestita in Campidoglio la camera ardente e pare che Alberto Angela sia intervenuto per parlare ed il suo è stato un discorso piuttosto emozionante.

Piero Angela, la camera ardente allestita in Campidoglio alla presenza di diverse cariche

Alberto Angela si è emozionato ed ha emozionato tutti parlando direttamente dalla camera ardente del padre allestita in Campidoglio presso la sala della protomoteca. Presenti Margherita, ovvero la moglie di Piero Angela, seduta sulla sedia rotella e poi l’altra figlia del divulgatore ovvero Christine. Presenti anche i nipoti ed altri familiari così come alcune cariche istituzionali ed esponenti del mondo scientifico. Pare che abbia preso parte alla commemorazione anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nonché il direttore dell’ approfondimento Rai Antonio Di Bella e la direttrice di Rai cultura Silvia Calandrelli. Ma non finisce qui visto che erano presenti anche Monica Maggioni che è la direttrice del Tg1 e poi la giornalista nonché membro del CdA della televisione pubblica ovvero Simona Agnes.

Alberto e il ricordo del padre, il suo discorso commovente

Nel suo discorso il noto conduttore televisivo pare che abbia voluto ricordare il padre e nello specifico quelli che sono stati gli ultimi periodi della sua vita. Nonostante avesse una certa età Piero Angela non si è mai lasciato abbattere ed ha continuato a lavorare nonostante comunque avesse da un qualche anno qualche problema di salute. “Questo è un discorso difficile, credo che le persone che amiamo non dovrebbero mai morire.Vorrei partire dall’ultima cosa che ha fatto papà, quel comunicato che tutti avete letto. Quello è stato il suo ultimo discorso, con poche forze. Mia sorella e io lo abbiamo raccolto e trascritto. Se lo guardate è un discorso non ufficiale, è come se abbia parlato con degli amici, come se qualcuno a fine giornata o a fine vacanza dice: “Ok, ora vado”. Si è rivolto al suo pubblico e a chi lo ha amato”. Queste le parole del noto conduttore Alberto, con il quale ha voluto ricordare il suo papà che è stato davvero amato da milioni di telespettatori italiani che oggi piangono la sua scomparsa.

Le parole del figlio di Alberto Angela cariche di emozione e di amore

“In questi ultimi giorni mi ha insegnato a non avere paura della morte, la più grande di ogni essere umano. Mai sconfortato o triste, mai addolorato. Ha attraversato quest’ultimo periodo con razionalità e piedi per terra. Quando ha saputo che ormai era arrivato il suo tempo, ha fatto un calcolo a spanne di quello che gli rimaneva. Quindi ha fatto le trasmissioni di SuperQuark che state vedendo in onda, un altro ciclo che ha preparato, ha fatto un disco jazz. Aveva una forza incredibile, ha fatto il discorso ai familiari e a voi e dopo 24 ore se ne è andato”. In molti si sono sempre che si come abbia fatto Piero Angela nell’ultimo periodo a continuare a lavorare nonostante la veneranda età e nonostante problemi di salute. “Non ho mai visto una cosa così, lo dico da figlio e giornalista. Voi l’avete conosciuto in modo ‘scientifico’, ma era una persona anche piena di umorismo. Chi l’ha conosciuto in privato lo sa. “Fate la vostra parte”, ci ha detto. Io cercherò di fare la mia. Grazie”. Questo è il messaggio di Alberto che ovviamente commosso ha poi lasciato il microfono tornando dalla sorella e dalla madre.