Orietta Berti nella bufera, l’accusa che le viene mossa è grave, lei non commenta

La nota cantate Orietta Berti nelle scorse ore pare che sia finita sotto la mira del Codacons. Il motivo? Sembra che abbia pubblicizzato dei prodotti su Twitter.

Orietta Berti sta attraversando uno dei momenti più belli della sua carriera visto che da quando ha preso parte al Festival di Sanremo lo scorso anno non si è più fermata. Tutti la vogliono ed infatti è stata presente in diverse trasmissioni televisivi a cominciare dal Festival a finire a The Voice Senior come giudice e adesso è pronta per iniziare la sua avventura al Grande Fratello vip come opinionista. Insomma un momento davvero molto infortunato per la nota cantante che di certo vanta una carriera ricca di grandi successi. Ad ogni modo, in queste ultime ore però sembrerebbe che la nota cantante sia finita al centro di una vera e propria polemica. Nello specifico sarebbe stata accusata dal Codacons di fare pubblicità occulta. Ma che cosa è accaduto?

Orietta Berti finisce al centro della bufera

La nota cantante Orietta Berti pare che nei giorni scorsi sia finita al centro di una vera polemica e nello specifico nel mirino del Codacons. Il motivo pare sia essenzialmente uno, ovvero un post che ha pubblicato su Twitter dove la cantante pare che abbia sponsorizzato alcune capsule di un noto marchio di supermercato. Pare che non abbia comunque chiarito quale fosse la natura pubblicitaria di questa sua pubblicazione e questo ha fatto scattare la polemica.”Pubblicità verosimilmente occulta o indiretta“. Questo quanto scritto in una nota da parte della associazione A tutela dei consumatori che pare nelle scorse ore abbia inviato una istanza all’Agenzia delle Entrate Guardia di Finanza e all’Agcm.

La cantante accusata dal Codacons di fare pubblicità occulta

Nello specifico pare che Orietta Berti abbia pubblicato questo post lo scorso 27 luglio su Twitter presentando una linea di abbigliamento nonché un marchio di un supermercato. “Cari amici, vi posso finalmente mostrare la nuova capsule di Eurospin. Questa linea di abbigliamento è versatile. Io li indosso per fare delle belle passeggiate estive con i miei cagnoloni Otello e Olimpia“. Queste le parole dichiarate dalla nota cantante, che in questo modo ha pubblicizzato queste pillole dicendo proprio “Ve le consiglio”. Queste sue parole però inevitabilmente hanno fatto scattare la denuncia da parte del Codacons che nelle scorse ore ha così diramato un comunicato parlando di pubblicità verosimilmente occulta o indiretta.

Il post del Codacons, le richieste

“Per come si può verificare dalle immagini postate sul social network, e segnalate all’Associazione dagli stessi utenti. Orietta Berti esibisce le nuove capsule di un noto marchio di supermercati mostrandole, enfatizzandone la qualità e dichiarando espressamente di consigliarne l’acquisto, ma omettendo di usare le diciture necessarie per identificare le pratiche pubblicitarie”. “Eppure, oltre alle prescrizioni della Digital Chart Iap, anche l’Antitrust, nelle due lettere di moral suasion indirizzate a influencer e aziende, ha sottolineato la necessità di rendere la pubblicità sempre riconoscibile. E il Consiglio di Stato ha affermato il principio che i consumatori hanno diritto a una ‘adeguata informazione e una corretta pubblicità’ nonché il ‘rispetto dei principi di equità e trasparenza nelle pratiche commerciali”. Questo ancora quanto si legge nella nota Codacons e quindi attraverso questo comunicato pare che abbia voluto chiedere dei chiarimenti alla cantante la quale dovrà spiegare i rapporti che ci sono tra lei ed il supermercato in questione, modificando Se necessario la natura pubblicitaria della pubblicazione del post.