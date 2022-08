Caterina Balivo senza freni “Ora finalmente posso parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo è una nota conduttrice di Rai 1 la quale dopo anni di stop è pronta a tornare con dei programmi tutti suoi. Uno di questi si intitolerà Chi vuol sposare mia mamma?”. Ecco le sue parole.

Finalmente la nota conduttrice di casa Rai ovvero Caterina Balivo è pronta a tornare con il suo programma televisivo dopo due anni di stop. Per diverso tempo è stata al timone di uno dei programmi più amati della televisione italiana ovvero Vieni da me ma poi sul finire della stagione 2020 pare abbia annunciato la sua volontà di voler ritirarsi dal mondo della TV almeno per un po’ di tempo. Proprio durante i primi mesi della pandemia Caterina ha voluto prendersi un momento di pausa per dedicarsi così alla propria famiglia e soprattutto per non e metterla in pericolo. Adesso però è tornata e pare che abbia voglia di lavorare e soprattutto di pensare al suo futuro lavorativo e professionale.

Caterina Balivo a distanza di due anni torna in tv con due programmi tutti suoi

Caterina Balivo sta per tornare dopo due anni di stop con un programma intitolato Chi vuole sposare mia mamma che però non andrà in onda sui canali Rai. Successivamente poi sarà alTimone di un altro programma televisivo intitolato“Help – Ho un dubbio“, che invece andrà in onda prof Su Rai 2. Ecco che in attesa del suo ritorno in TV pare che la conduttrice abbia rilasciato un’intervista molto interessante raccontando alcuni e retroscena.

Le parole della conduttrice sul nuovo programma

“Help – Ho un dubbio“, queste le parole dichiarata dalla conduttrice parlando delle trasmissioni che andrà a condurre prossimamente E che appaiono davvero molto diverse l’una dall’altra”. Di questo ne ho parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al TV Sorrisi e Canzoni.“Quello di cui ho bisogno è intraprendere progetti nuovi perché sento il bisogno continuo di mettermi alla prova” ha dichiarato.

La frecciatina velenosa sugli autori del programma

Pare che nel corso dell’intervista la conduttrice ne abbia approfittato per mandare una frecciata velenosa agli autori dei suoi programmi condotti Impastato. “Ho accettato di condurre questo programma perché finalmente posso parlare e interagire concretamente con il pubblico“. Queste le parole di Caterina Balivo che è stata piuttosto sincera ma anche molto dura facendo bene intendere che in realtà pare non ti trovasse molto bene al timone dei programmi condotti fino a poco tempo fa