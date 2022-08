Stash e Giulia nella bufera per il nome che hanno dato alla seconda figlia

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Fiordispino, Stash e Giulia Belmonte sono diventati genitori bis. E’ nata la piccola Imagine. Il nome è finito in tendenza su Twitter. Sui social monta la polemica.

Nelle scorse ore il noto cantante dei The Kolors, ovvero Stash e la sua compagna Giulia Belmonte pare che siano diventati genitori per la seconda volta. E’ nata infatti la loro secondogenita, la piccola Imagine. Ebbene si, è proprio questo il nome della secondogenita di Stash e della sua compagna ed è proprio per questo che il cantante è finito al centro di una polemica. In molti, dopo aver sentito il nome della piccola, pare che abbiano pensato al famoso brano Imagine, scritto da John Lennon nel lontano 1971. Pare che sui social, ad ogni modo, sia scoppiata una grande polemica che ha visti coinvolti proprio i neo-genitori. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Stash e Giulia Belmonte genitori bis, è nata la piccola Imagine

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Stash e Giulia Belmonte siano finiti al centro della bufera nelle scorse ore, dopo la nascita della loro piccola Imagine. Pare che Antonio FIordispino, questo il vero nome del cantante, sia stato tanto criticato per la scelta del nome della sua secondogenita. Soprattutto su Twitter sono stati in molti a commentare la decisione di Stash e della sua compagna di voler chiamare la piccola in questo modo.

Il nome della piccola finisce in tendenza su Twitter, citata anche Levante

Il nome su Twitter è finito in tendenza, così come il nome della figlia di un’altra cantante, ovvero Levante. Quest’ultima ha avuto una bambina che ha chiamato Alma Futura, nata lo scorso 13 febbraio. Ad ogni modo, proprio in questi giorni sembra che in molti abbiano messo a confronto i nomi di queste due bambine, entrambe figlie di artisti della musica italiana.

Questi alcuni dei commenti apparsi sui social contro Fiordispino

“Tutti che parlano di Imagine Fiordispino e dimenticano Alma Futura”, ha scritto un utente.“Alma Futura e Imagine solo se sei Mick Jagger perché in Italia sembrano un centro medico e uno abbronzante. Poi fate come ca…o volete”, questo quanto scritto da un altro utente.“Aspettando il 2040 per vedere Imagine Biancospino, Alma Futura, Luce Althea e Blu Jerusalema che vanno all’anagrafe a cambiarsi i nomi e poi a denunciare i genitori per gli anni di prese per il c..o”, avrebbe scritto un utente citando anche i figli di altri noti personaggi del mondo dello spettacolo.