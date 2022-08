Antonino Spinalbese prossimo concorrente del Grande fratello vip, massacrato sui social

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex compagno di Belen Rodriguez, ovvero Antonino Spinalbese potrebbe prendere parte al Grande fratello vip come concorrente. Sui social piovono critiche.

Antonino Spinalnese è conosciuto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez. I due hanno annunciato la loro storia circa due anni fa e poi la nota showgirl argentina pare che abbia annunciato la gravidanza. Dopo la nascita della piccola Luna Marì poi è iniziato un periodo in cui pare si parlasse di una crisi tra i due ed effettivamente poi è stata ufficializzata la fine di questa relazione. In questi giorni si parla di Antonino come un possibile concorrente del Grande fratello vip, il reality che andrà in onda il prossimo mese di settembre e andrà in onda su Canale 5. Qualcuno sembra che non abbia preso bene questa possibile partecipazione di Antonino al reality.

Antonino Spinalbese prossimo concorrente del Grande fratello vip?

In questi giorni si sta parlando di Antonino Spinalbese, ovvero l’ex compagno di Belen Rodriguez come di un possibile concorrente del Grande fratello vip 7. In molti sembra che non abbiano visto di buon occhio la sua partecipazione al programma di Canale 5 e nello specifico una spettatrice pare che abbia scritto una lettera pubblicata nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo Tv.

Una telespettatrice usa parole molto dure e pesanti nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez

Pare che la telespettatrice e lettrice abbia utilizzato delle parole abbastanza pesanti nei confronti di Antonino.“Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce riflessa”. In difesa dell’ex fidanzato di Belen, pare che sia sceso proprio lui, Alessandro Cecchi Paone il quale avrebbe risposto alla telespettatrice dicendo “Una possibilità non si nega a nessuno, o quasi”.

La difesa di Alessandro Cecchi Paone

Non sappiamo al momento se Antonino prenderà parte al programma, visto che questo secondo quanto riferito da Alfonso Signorini, rimarrà segreto fino a poco prima dell’inizio del programma. Pare che nel caso in cui Antonino dovesse essere un concorrente del reality, non potrà parlare di Belen all’interno della casa più spiata d’Italia perchè pare che la showgirl glielo abbia proibito.