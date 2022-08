Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, Flavio Briatore rompe il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci si dice abbia una storia con Giulio Fratini, il giovane imprenditore italiano. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? A rompere il silenzio è stato lui Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci in questa estate 2022 è stata impegnata con il programma Battiti live, la trasmissione musicale più amata della televisione italiana. Sembra proprio che in queste ultime settimane però, l’ex moglie di Flavio Briatore sia finita al centro del gossip. Il motivo? Pare che abbia un nuovo compagno e che quest’ultimo si chiami Giulio. Ma cosa sappiamo nello specifico? Chi sarebbe questo misterioso uomo che pare abbia conquistato il cuore della nota showgirl e conduttrice italiana?

Elisabetta Gregoraci nuova storia d’amore con Giulio Fratini?

Elisabetta Gregoraci in queste settimane è stata parecchio sotto i riflettori per la sua vita privata e sentimentale. Si dice che la showgirl abbia un nuovo compagno e che quest’ultimo sia anche l‘ex fidanzato di una conduttrice ed ex naufraga dell’Isola dei famosi. SI vocifera, quindi, che Elisabetta Gregoraci abbia una relazione con Giulio Fratini, il giovane imprenditore di Firenze che pare abbia avuto una relazione con Roberta Morise, la nota conduttrice calabra. Pare che Elisabetta e Giulio si siano conosciuti a Forte dei Marmi, proprio in uno dei locali di proprietà di Flavio Briatore.

Flavio Briatore rompe il silenzio

Stando ad alcune indiscrezioni,i due si starebbero frequentando ormai da qualche tempo. A distanza di diversi giorni pare che la conduttrice non abbia ne confermato ne tanto meno smentito queste voci. A parlare però nelle scorse ore è stato proprio lui, Flavio Briatore il quale ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, il giornale di Roberto Alessi. Alla domanda su Elisabetta e la possibile relazione con Giulio, l’imprenditore avrebbe detto “Non credo proprio”. CHe si tratti, quindi, soltanto di una fake news e che tra Elisabetta e Giulio ci sia soltanto un’amicizia? Al momento non sappiamo cosa rispondere. Per certo sappiamo che dopo Flavio, Elisabetta ha avuto solo una storia d’amore molto importante, ovvero quella con l’ex pilota Francesco Bettuzzi.

Giulio Fratini, chi è

Per chi non lo sapesse, Giulio Fratini è un noto imprenditore, figlio di Sandro Fratini. Il nonno pare sia colui che ha fondato il noto marchio RIfle. Sappiamo che è nato nel 1992, che è un appassionato di orologi di gran lusso e la sua collezione pare che abbia un valore che supera i 2 milioni di euro.