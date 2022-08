Avanti un altro, Sophie Codegoni diretta su Paolo Bonolis

0 SHARES Condividi Tweet

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro e nel corso di un’intervista ha svelato cosa si aspetta da Bonolis ed ha aggiunto di non essere una raccomandata.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro, il programma di Canale 5 e sembra che l’ufficialità sia arrivata soltanto nei giorni scorsi. Non sono state poche le polemiche sorte intorno a questa notizia ed in molti hanno criticato Sophie ed anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Sembra che Sophie sia stata considerata raccomandata. Adesso, in attesa di approdare nel programma di Canale 5 sembra che a parlare sia stata proprio lei, l’ex gieffina, rivelando anche cosa si aspetta da Paolo Bonolis.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro

Soltanto recentemente sembra che sia stata annunciata la prossima Bonas di Avanti un altro. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, l’ex gieffina che sarà una delle protagoniste della prossima edizione del programma di Paolo Bonolis. Sophie nota per aver preso parte all’ex edizione del Grande fratello vip pare che andrà a sostituire Sara Croce. In questi giorni pare che abbia rilasciato un’intervista al settimanale DiPIù Tv.

L’ex gieffina risponde alle critiche e dice “Non sono una raccomandata”

“Sono davvero fiera di lavorare con un grande come lui, ho molto da imparare, davvero molto”. Queste le parole della Codegoni la quale poi ha parlato anche delle critiche arrivate nelle scorse settimane, quando è stata ufficializzata la sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis. In molti sembra avessero sostenuto che in realtà Sophie non avrebbe fatto nemmeno il televoto ma sarebbe stata semplicemente raccomandata.“L’ho fatto eccome. Circa un mese fa mi hanno chiamato gli autori e ho cercato di fare del mio meglio. Non sono una raccomandata“.Queste ancora le parole della nuova Bonas di Avanti un altro.

La storia con Alessandro Basciano va a gonfie vele, a breve la convivenza

“Come sempre chi non riesce rosica. Se non ce la fate a ottenere risultati è solo perchè qualcuno è meglio di voi. Molti di voi pensano che lei non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perchè raccomandata, non è così”. Con queste parole Sophie ha concluso la sua intervista, anche se ad un certo punto pare che abbia anche parlato della sua vita privata svelando anche un importante retroscena. Pare che l’ex tronista di Uomini e Donne sia pronta a trasferirsi a casa del suo fidanzato, Alessandro Basciano.“Siamo inseparabili, vogliamo diventare una famiglia, abbiamo tanti progetti insieme”.