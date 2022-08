Tu si que vales 2022, retroscena su Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi è pronta a tornare con una nuova ed entusiasmante stagione televisiva. A breve tornerà in tv con Tu si que vales, le cui registrazioni sono già iniziate da diverse settimane.

Maria De Filippi è una nota conduttrice italiana, la quale è una tra le più amate di sempre e su questo non sembra esserci alcun dubbio. In queste settimane sembra essere impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, il programma che la vede impegnata insieme ad altri noti personaggi del mondo dello spettacolo come Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. Ebbene, in attesa di tornare con la nuova stagione televisiva, sembra che di Maria ne abbia parlato il giornalista Giancarlo De Andreis, nella rubrica La Tv su DiPIù Tv.

Maria De Filippi, iniziate le registrazioni di Tu si que vales

Maria De Filippi in queste settimane è stata impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, il programma che andrà in onda a settembre su Canale 5. I video promozionali del programma pare che ormai siano già in onda da diverse settimane, mentre la trasmissione sarà trasmessa ufficialmente a metà settembre. Stando alle anticipazioni, non sembra che ci saranno delle novità per quanto riguarda la prossima stagione, visto che i telespettatori ritroveranno la stessa giuria, composta come sempre da Maria, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti.

Le anticipazioni di Tu si que vales, personaggi confermati e novità

Alla conduzione ci sarà sempre lei, Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Pare che così come lo scorso anno, anche per la prossima stagione televisiva ritroveremo Giulia Stabile anche se i telespettatori pare che non abbiano proprio visto di buon occhio la sua partecipazione. Confermata anche la presenza di Giovannino, ovvero il personaggio che abbiano avuto modo di conoscere un pò di tempo fa per aver fatto degli scherzi a Sabrina Ferilli.

La nuova ricca ed entusiasmante stagione televisiva di Maria De Filippi

Una nuova stagione entusiasmante per Maria De Filippi che si appresta ad arrivare con diversi programmi televisivi. Parliamo di Tu si que vales, ma anche di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te che dovrebbe iniziare il prossimo mese di gennaio. E poi, quest’anno ci sarebbe una novità, ovvero il programma La Talpa che pare sia stata associata proprio a lei. Maria non sarà la conduttrice del programma ma semplicemente questo è stato prodotto dalla Fascino che come sappiamo è l’agenzia di proprietà della moglie di Maurizio Costanzo.