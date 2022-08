Arisa diretta e senza freni sul motivo che l’ha fatta dimagrire

0 SHARES Condividi Tweet

Sul dimagrimento eccessivo dell’ultimo periodo, Arisa sembra aver confessato di essere stata colpa di una delusione d’amore. C’entra Vito Coppola?

Torniamo a parlare della nota cantante Arisa, la quale come tutti sappiamo lo scorso hanno preso parte al programma Ballando con le stelle in coppia con Vito Coppola. I due sono stati protagonisti del gossip della scorsa stagione televisiva e continuano ad esserlo anche oggi. In questi ultimi giorni la nota cantante è apparsa parecchio cambiata e soprattutto molto dimagrita. Visto questo cambiamento sono in tanti ad aver ipotizzato che dietro ci possa essere una delusione d’amore e che possa in qualche modo essere coinvolto proprio lui, il maestro di ballo di Ballando con le stelle. A commentare questo cambiamento è stata proprio lei nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano Il Corriere della Sera spiegando di non essere stata a dieta e di non essere ricorsa a nessun tipo di nutrizionista. Ma a cosa è dovuto allora questa dimagrimento?

Arisa, la cantante tanto dimagrita rispetto ad alcuni mesi fa

In questi ultimi tempi sappiamo bene che Arisa è stata una delle protagoniste del gossip italiano. La cantante ha preso parte al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle dove ha conosciuto Vito Coppola con il quale sembra aver avuto una relazione che però non sarebbe andata a buon fine. Ebbene, in questi ultimi giorni la cantante è apparsa piuttosto cambiata e soprattutto molto più magra rispetto allo scorso anno. In tanti hanno ipotizzato che Arisa possa essersi rivolta ad un nutrizionista e seguito una dieta mentre altri hanno addebitato questo dimagrimento ad una delusione d’amore.

La cantante spiega l’origine del suo dimagrimento eccessivo

A dare la spiegazione riguardo questo dimagrimento è stata proprio la cantante Arisa, la quale ha confermato il fatto che a farla dimagrire sia stata una delusione d’amore molto grande.“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande. Sono stata molto male e ho smesso di mangiare”. Sono state queste le parole dichiarate dalla cantante la quale però non ha fatto il nome e cognome della persona che pare l’abbia fatta tanto soffrire.

Vito Coppola l’uomo che l’ha fatta soffrire? La cantante non fa nomi e cognomi

Ci viene da pensare che l’uomo misterioso possa essere proprio lui, Vito Coppola con cui la cantante è stata insieme fino a poco tempo fa. Ad ogni modo, sembra che la cantante abbia anche confessato di piacersi molto di più adesso rispetto a 20 anni fa. Sul suo essere più in carne tempo fa, sembra che la cantante abbi ancora aggiunto“Avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci e bevande zuccherate“. Intanto Arisa si appresta a tornare in tv con Amici, dove tornerà come professoressa della scuola più ambita d’Italia. Tra pochi giorni ed esattamente il prossimo 20 agosto compirà 40 anni.