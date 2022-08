Orietta Berti decide di rivelare cosa scrive a Fedez nei messaggi sul cellulare

0 SHARES Condividi Tweet

La nota cantante Orietta Berti sarà la nuova opinionista del Grande fratello vip. Nel corso di una recente intervista, pare che abbia svelato cosa scrive a Fedez nei messaggi sul cellulare.

Orietta Berti è una nota cantante ed opinionista della prossima edizione del Grande fratello vip. Sappiamo bene che in questi ultimi due anni la cantante ha ottenuto un successo strepitoso, conquistando anche il pubblico più giovane, grazie anche alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro lo scorso anno quando hanno presentato la canzone Mille. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 sembra che Orietta non si sia più fermata. In questi giorni pare che abbia parlato e raccontato cosa scrive sul telefono a Fedez.

Orietta Berti, la ricca stagione televisiva che si appresta a vivere la cantante

Un anno davvero ricco di grandi successi per Orietta Berti che a breve si appresta a sedere sulla prestigiosa poltrona del Grande fratello vip come opinionista. Al suo fianco troveremo Sonia Bruganelli, la quale è stata riconfermata per la seconda stagione televisiva. Nel corso di una recente intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi, sembra che sia stata proprio Orietta a parlare di questi suoi prossimi impegni professionali.

Opinionista al Grande fratello vip, le parole della cantante

“E’ stato lui a suggerirmi di accettare il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip: una nuova esperienza”. Queste le parole di Orietta che sembra abbia confermato che è stato proprio il marito Osvaldo Paterlini a consigliarle di accettare questa proposta arrivata da Alfonso Signorini. Su quello che sarà il suo ruolo, pare che sia stata la stessa Orietta a dire che sarà sincera e non esaltata nei giudizi, semplicemente se stessa”. L’appuntamento con il Grande fratello non sarà l’unico della prossima stagione, visto che Orietta sarà anche presente in tv con una serie televisiva insieme ad altre donne molto amate e popolari.

Il rapporto con Fedez, ecco cosa Orietta gli scrive per messaggi sul telefonino

Poi, nel corso dell’intervista Orietta sembra aver confessato ancora cosa scrive a Fedez nei messaggi sul telefonino. La cantante pare che spesso scriva a Fedez, chiedendo come stanno i suoi bambini. “Spesso chiedo a Fedez, anche nei messaggi, come stanno i suoi bambini e lui è sempre così carino nelle risposte”. I due sembrano essere molto legati, complice la collaborazione che hanno portato avanti lo scorso anno con Mille, un brano di grandissimo successo.