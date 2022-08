GF Vip, un’ex gieffina senza freni: “Il programma ha distrutto la mia carriera”

0 SHARES Condividi Tweet

Una ex gieffina che ha preso parte alla terza edizione della versione vip del reality sembra aver fatto una confessione importante. Stiamo parlando di Jane Alexander.

Confessioni davvero molto interessanti per una nota ex gieffina la quale sembra aver spiegato il motivo per cui per circa due anni è stata assente dal mondo della televisione. Stiamo parlando di Jane Alexander, la quale ha preso parte al Grande fratello vip 3, ovvero l’ultima edizione che è stata condotta da Ilary Blasi. Ricordiamo che in quella occasione l’ex gieffina pare abbia avuto un flirt con Elia Fongaro per il quale avrebbe anche lasciato il suo storico compagno Gianmarco Amicarelli. Ma cosa ha confessato la nota attrice?

Jane Alexander, la carriera dell’ex gieffina

Jane Alexander è stata una delle inquiline della casa del Grande fratello nell’edizione numero 3 dell’edizione vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi. La nota attrice vanta sicuramente un’esperienza davvero molto importante nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ha preso parte a diverse fiction, andate in onda per lo più sui principali canali Mediaset. Ha lavorato per circa 30 anni nel mondo del cinema ed indimenticabile è stata la sua interpretazione in Elisa di Rivombrosa, la fiction di grande successo di Canale 5.

Dopo il reality nessuna proposta lavorativa per due anni, la confessione dell’attrice

Dopo la sua partecipazione al Grande fratello vip, sembra proprio che Jane sia stata assente dal mondo della tv per circa due anni. Il motivo? Pare che non abbia ricevuto nessuna proposta professionale. A raccontarlo è stata proprio lei nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Donna.“Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”. Nel corso della stessa intervista, sembra che poi l’attrice abbia anche confessato di non aver più nessun rapporto con i suoi ex compagni d’avventura.

E su Elia? Ecco le parole dell’attrice che parla anche della dipendenza dall’alcol

E su Elia? “Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Jane Alexander non è mai una che finge. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante”. La sua è stata un’intervista molto interessante, visto che Jane avrebbe anche parlato della sua dipendenza dall’alcol. “Ero arrivata al punto che quando iniziavo a bere non ero più capace di smettere, stavo sempre con chi condivideva questa mia stessa compulsione”. Dopo un percorso piuttosto importante, anche con il gruppo degli alcolisti anonimi sembra che Jane sia riuscita a vincere questa battaglia.