Francesco Oppini una furia sui social: “Qui la gente sta impazzendo”

Francesco Oppini è rientrato in Italia dopo diversi giorni di vacanza ad Ibiza. Pare che il suo rientro però sia stato davvero traumatico, essendo rimasto bloccato in aereo per diverse ore. Lo sfogo dell’ex gieffino.

Francesco Oppini è stato in vacanza ad Ibiza ma sembra che il suo rientro in Italia sia stato davvero ricco di imprevisti. Sui social il figlio di Alba Parietti pare che si sia lasciato andare ad uno sfogo piuttosto duro. Ma cosa ha rivelato l’ex gieffino che ultimamente è stato anche al centro del gossip per via della fine della sua storia d’amore con Cristina, che abbiamo avuto modo di conoscere in occasione della sua partecipazione al Gf vip. Torniamo alla disavventura di Ferragosto ed al suo sfogo.

Francesco Oppini, vacanza ad Ibiza e ritorno da dimenticare

Francesco Oppini ha trascorso dei giorni di vacanza ad Ibiza in compagnia di alcuni amici. Nella giornata di ieri, ovvero nel giorno di Ferragosto Francesco pare che abbia fatto ritorno in italia ma il suo viaggio è stato ricco di imprevisti. Pare che il figlio di Alba Parietti sia rimasto bloccato su un aereo della nota compagnia aerea RyanAir per circa un’ora e mezza. Ma non finisce qui, visto che in aereo non ci sarebbe stata l’aria condizionata e nel giro di poco tempo pare che la temperatura sia aumentata rendendo l’aria completamente irrespirabile.

Le parole dell’ex gieffino dopo essere rimasto bloccato in aereo per diverse ore

A documentare questo disservizio pare che sia stato proprio lui Francesco, attraverso delle Instagram Stories. Quest’ultimo pare che abbia parlato della compagnia aerea, dicendo che abbia detto tante bugie circa le cause di questo disservizio molto grave che ha fatto rimanere bloccati lui e tantissimi altri viaggiatori. “Siamo un aereo di gente inc….ssima, doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo”. Queste le parole di Francesco il quale è apparso davvero molto arrabbiato.

Lo sfogo del figlio di Alba Parietti

“Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot.Siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento. Quindi un’altra presa per il c…lo. La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco”. Queste le parole di Francesco il quale è apparso sudato ed anche piuttosto agitato.“Questa è Ryan Air. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un ca…o. Questo è il succo del discorso Buon Ferragosto”.