Fedez e Chiara, lui le fa uno scherzo, piovono insulti

Chiara Ferragni e Federico sarebbero finiti sui social in queste ore per uno scherzo organizzato dal cantante ai danni della moglie. Ebbene, la Ferragni pare che si sia parecchio arrabbiata. Ma cosa è accaduto?

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più popolari del mondo dello spettacolo e soprattutto del web. Da diversi anni infatti, pare che abbiano acquisito una grande popolarità tanto da essere i più amati non soltanto in Italia. Lei, Chiara è una nota influencer e imprenditrice digitale la quale sicuramente ha ottenuto un successo a livello mondiale e sui social vanta milioni di follower che la seguono sempre con tanto affetto. I due molto spesso condividono sui social momenti della loro quotidianità, momenti anche molto intimi e privati, come quelli insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Ebbene, nelle scorse ore pare che i due siano stati protagonisti di un siparietto davvero molti divertente. Si tratterebbe di uno scherzo che però non sembra sia finito nel migliore dei modi.

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più famosa di tutti i tempi

Chiara Ferragni e Fedez nelle scorse ore pare che siano stati protagonisti di uno scherzo davvero molto simpatico. In realtà, pare che l’autore di questo scherzo sia stato proprio lui, Federico, in arte Fedez, il quale ha fatto infuriare la moglie. I due insieme alla loro bellissima famiglia composta dai due figli Leone e Vittoria si troverebbero in vacanza ad Ibiza.

Lo scherzo del cantante ai danni della moglie che si infuria

Nelle scorse ore il cantante avrebbe deciso di fare uno scherzo alla moglie, che si stava rilassando su un lettino proprio durante la vacanza ad Ibiza. Ma cosa ha ideato Fedez? Pare che abbia messo dei petardi all’interno di una pentola, mettendola proprio sotto al lettino dove Chiara stava riposando. Ovviamente, sappiamo bene che quando questi petardi scoppiano, il rumore è molto simile ad alcuni spari. Chiara sarebbe andata nel panico e dopo aver udito questi suoni per paura si sarebbe subito protetta la testa.

La Ferragni spaventata, lui non muove ciglia e ride

Ovviamente il tutto è stato ripreso dal noto cantante che si trovava insieme ad alcuni amici e familiari. Chiara dopo aver capito che si trattava di uno scherzo di Fedez, avrebbe iniziato ad insultarlo anche in modo piuttosto pesante. Il cantante non soltanto non ha reagito ma ha iniziato a ridere proprio insieme a tutti gli altri che hanno assistito allo scherzo. Pare che il suo intento fosse quello di spaventare Chiara e Federico sembra esserci proprio riuscito.