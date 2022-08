Jovanotti, dopo le polemica lancia una frecciata al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Jovanotti saluta la Calabria con un mega concerto in scena a Roccella Jonica con tante sorprese, una tra tutti Gianni Morandi. Non è mancata la stoccata contro gli ambientalisti.

Jovanotti ha salutato nelle scorse ore la Calabria dopo aver messo in scesa il suo grandissimo concerto sulla spiaggia dell’Area natura village di Roccella Jonica. Pare che negli ultimi tempi Lorenzo sia finito al centro di una grande polemica per il tour che ha portato avanti sulle spiagge italiane. E’ stato attaccato anche dagli animalisti e diverse le polemiche sorte sia sui social che non. Adesso il cantante pare che abbia salutato la Calabria e dal palco pare che abbia anche avuto un pensiero per coloro che hanno mosso delle critiche contro di lui. Ma cosa ha riferito nello specifico il noto cantante?

Jovanotti saluta la Calabria con il suo ultimo concerto all’Area natura village di Roccella Jonica

Jovanotti in questi ultimi tempi ha portato avanti un tour davvero incredibile che ha ottenuto un grandissimo successo. E’ stato sulle coste calabre e nello specifico sulle spiagge dell’Area natura village di Roccella Jonica dove ha portato in scena un mega concerto davvero straordinario. I suoi fan non vedevano l’ora di vedere il cantante esibirsi e sono rimasti tanto felici di accogliere anche l’ospite d’onore ovvero Gianni Morandi. Erano circa 30 mila gli spettatori che hanno atteso per diverse ore il cantante, dopo il grande successo ottenuto nel corso della prima giornata.

Le parole di Jovanotti sul palco e l’arrivo di Gianni Morandi

«Ogni volta che torno qua è una grande emozione qui poi siamo in un’area in cui si stanno facendo grandi progressi. Questa è una serata in cui bisogna aprirsi e lasciarsi trascinare dalla musica senza pregiudizi, sentendosi liberi». Queste le parole dichiarate da Jovanotti proprio sul palco del suo secondo concerto del Jova Beach Party. Jovanotti ha così concluso il suo tour cantando brani come Ragazzo fortunato e A te. «Non so se sarà mai più possibile in futuro fare un qualcosa come quello che abbiamo organizzato per questa enorme festa, dispiace per le critiche ricevute perché sono tutte delle grandi bugie, una festa come questa non distrugge un ecosistema, non è possibile. Qui inoltre c’è un impegno enorme per ripulire tutto e tutelare l’ambiente e la spiaggia, che è un luogo sacro». Queste le parole di Jovanotti.

La stoccata per gli ambientalisti

Poi la stoccata per gli ambientalisti che in questi mesi si sono scagliati più volte contro il cantante accusandolo di distruggere l’ecosistema con questi suoi concerti. «Dispiace per le critiche ricevute, non distruggiamo l’ecosistema».