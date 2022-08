Reazione a Catena, Marco Liorni al concorrente: “Come scusa?”, momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

A Reazione a Catena, un concorrente sembra aver pronunciato una parola strana, che ha imbarazzato il noto conduttore Marco Liorni. Il conduttore avrebbe così chiesto spiegazioni, cala il gelo in studio.

Reazione a catena è il programma che va in onda su rai 1 e che è condotto da Marco Liorni. Non è di certo la prima volta che accade qualcosa di strano in studio che fa in qualche modo infuriare il popolo del web. I telespettatori sono molto attenti e spesso quando vedono qualcosa di strano intervengono sui social facendo scoppiare una vera e propria polemica. Ebbene, sembra che nel corso dell’ultima puntata del programma di Rai 1 sia accusato qualcosa che non è di certo passato inosservato. Il conduttore nello specifico ad un certo punto avrebbe sentito una parola, ovvero “galaverna” e questo avrebbe dato il via ad un siparietto tra lui ed un concorrente, ovvero il signor Edoardo. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Reazione a catena, siparietto tra Marco Liorni e il concorrente Edoardo

Nel corso dell’ultima puntata di Reazione a Catena pare che ad un certo punto sia accaduto in studio qualcosa di strano ed imprevedibile che non è di certo passato inosservato ai telespettatori. Ad un certo punto, poi, marco sembra che sia apparso davvero stranito dopo aver ascoltato una parola, ovvero “galaverna”. Questo sembra che abbia dato il via ad un siparietto molto simpatico tra lui ed il concorrente Edoardo del trio “IBatti lei” che si stava “scontrando” con “Gli Ottanta Grammi”, nel gioco “Quando, dove e come”.

Il concorrente pronuncia una strana parola, il conduttore chiede spiegazioni

Ebbene, durante questa fase del giovo, pare che il concorrente Edoardo intento a trovare una soluzione all’enigma pare che ad un certo punto avrebbe pronunciato la parola “galaverna”. A quel punto il conduttore sarebbe rimasto piuttosto stranito tanto da mostrare anche un velo di imbarazzo.”Non ho capito, scusa. Scusami l’ignoranza, non so che cosa sia”. Questo quanto detto da Marco Liorni con il viso piuttosto stranito. A quel punto, Edoardo sorridendo pare che abbia risposto “Dovrebbe essere la birra che si forma sulle piante“.

La reazione del conduttore

Marco Liorni dopo aver ascoltato la risposta del suo concorrente, pare che abbia sorriso ed anche ironizzato dicendo che molto probabilmente gli autori del programma non avrebbero mai pensato ad una sooluzione così tanto difficile per risolvere il gioco.“Facciamo un applauso a Giacomo sulla fiducia. Effettivamente era molto probabile mettere una parola così qui. Però dai, abbiamo imparato una cosa in più”. Queste ancora le parole del noto conduttore.