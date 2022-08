Tommaso Zorzi fuori di sè dopo le voci che sono circolate

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha ricevuto un messaggio da un utente social che pare l’abbia mandato su tutte le furie. Girano gravi voci sul rapporto con il suo fidanzato. Lo sfogo dell’inlfuencer sui social.

Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani si dice che abbiano dei problemi di coppia. Una volta circolate queste voci, sembra che il noto conduttore ed ex vincitore del Grande fratello vip abbia avuto uno sfogo piuttosto duro su Instagram. Pare che tutto sia nato nel momento in cui un utente social gli ha mandato un messaggio privato che ha fatto andare su tutte le furie il giovane influencer milanese. Pare che l’utente abbia voluto far circolare delle voci non vere sul rapporto tra Tommaso ed il suo fidanzato. I due stanno insieme da diverso tempo ormai, circa un anno.

Tommaso Zorzi si infuria dopo aver ricevuto un messaggio da parte di un utente web

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono in crisi? Il noto conduttore pare che nelle scorse ore abbia ricevuto un messaggio da parte di un utente che pare l’abbia fatto infuriare e non poco. L’utente in questione pare stesse facendo circolare delle voci su Tommaso e il fidanzato, facendo intendere che i due avessero dei problemi di coppia. Pare che l’utente in questione abbia accusato Zorzi di non prendersi cura del suo fidanzato e di trascurarlo.Ed ancora, l’utente social pare che abbia diffuso il suo pensiero ovvero che Zorzi utilizza il suo profilo social soltanto per “prendere in giro” e per i suoi interessi professionali ed economici e non per dimostrare e dichiarare il suo amore per il fidanzato.

Un utente web critica Tommaso e fa intendere che abbia problemi con il fidanzato

Tommaso pare che anche in passato abbia ricevuto delle critiche e delle accuse e nella maggior parte dei casi pare che non abbia dato peso, ma questa volta è stato diverso. L’ex vincitore del Grande fratello vip pare che abbia risposto al suo follower dandogli dell’invadente e del maleducato. “Messaggi che mi fanno venire voglia di prendermi la testa e metterla tra lo stipite e la porta ed aprirla e chiuderla molte volte fino alla quasi perita di conoscenza”, ha scritto Tommaso in una Instagram stories. Ma non finisce qui, visto che Tommaso si sarebbe ancora lasciato andare ad uno sfogo su Instagram che di certo non ha potuto che trovare l’approvazione della maggior parte dei suoi follower.

Lo sfogo dell’ex vincitore del Grande fratello vip

“Ma immagina se nella vita reale dici una cosa del genere ad una persona perchè non pubblica storie con il proprio compagno? Ti verrebbe giustamente chiesto di farti i cazzi tuoi ed anche in fretta. La trovo di una maleducazione e di un’invadenza che veramente va oltre ogni limite. E quando capiranno che la vita reale non è su Instagram sarà un bel passo avanti. Scusate lo sfogo ma ste cose mi fanno uscire di testa”. Questo ancora quanto aggiunto da Tommaso che ha così fatto ben intendere di non aver alcun tipo di problema con il suo fidanzato.