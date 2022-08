Matrimonio a prima vista, scoppia la bomba, l’audio non lascia dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Scandalo a Matrimonio a prima vista, dove una coppia nel corso della nona edizione del programma pare che abbia finto e cercato di ingannare tutti, produzione e telespettatori. La produzione li scopre e pubblica un audio compromettente.

E’ accaduto qualcosa di inaspettato a Matrimonio a prima vista, dove una coppia ad un certo punto pare che abbia in qualche modo alterato il gioco. Ovviamente il loro comportamento non è passato inosservato e così sarebbero stati richiamati dagli autori. Cerchiamo di capire bene che cosa è accaduto nel corso della puntata di Matrimonio a prima vista.

Matrimonio a prima vista, una coppia finge e cerca di cambiare le dinamiche del gioco

A Matrimonio a prima vista sembra che una nota ad un certo punto pare che si sia messa d’accorso andando contro le regole del gioco e cambiandole a loro piacimento. Ebbene, si è scoperto che una coppia che sta prendendo parte alla nona edizione del programma pare che si sia messa d’accordo, fingendo e cambiando le regole del gioco. Stiamo parlando della coppia formata da Lucas, ovvero un curatore d’arte e Carolina, una barista. I due pare che abbiano recitato una parte, cercando di cambiare le dinamiche del gioco, prendendo in giro non soltanto gli autori del programma, ma anche i telespettatori. A mostrare la realtà dei fatti pare che sia stato lo stesso programma nelle scorse ore.

La discussione tra la finta coppia, la produzione pubblica l’audio compromettente

Sarebbe stato pubblicato proprio dagli autori un audio della coppia, una discussione avvenuta tra i due mentre cercano di accordarsi e fare un pianto da portare avanti per non farsi scoprire. Pare che questa discussione tra i due sia avvenuta nel momento in cui è iniziata la convivenza a casa di lui. I due ad un certo punto, convinti di non essere ripresi e che dunque la loro conversazione non venisse ascoltata da nessuno, pare che abbiano iniziato a discutere.. «Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…». Queste le parole pronunciate da Carolina a Lucas il quale sembra che abbia cercato di giustificarsi facendo intendere che le cose non erano così come sembravano.«Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare». Queste ancora le parole di Carolina la quale molto probabilmente non era d’accorso nel portare avanti questa finzione.

Conseguenze per la coppia, cosa rischiano Lucas e Carolina

«Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!». Questa la risposta di Lucas. La produzione però pare che stesse registrando tutta la discussione e alla fine ha deciso di pubblicare l’audio per smascherare i due. Ovviamente per i due ci saranno delle conseguenze.