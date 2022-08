Salvo Sottile senza freni: “Ho fatto salti mortali ma è stato tutto inutile”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore de I fatti vostri, Salvo Sottile pare che nel corso di una recente intervista abbia raccontato qualcosa di molto intimo e privato riguardo anche la sua vita privata.

Salvo Sottile lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, il quale in questi giorni si sta godendo qualche giorno di relax in attesa di tornare con il programma I fatti vostri su Rai 2. Pare che attualmente il noto conduttore si trovi in vacanza con la moglie ed i figli ma avrebbe approfittato della situazione per fare un bilancio di quella di quella che è stata la sua carriera ad oggi e non solo. Nel corso di una intervista che Salvo ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni, pare che il conduttore abbia anche parlato del suo privato, svelando qualche aneddoto. Ma cosa ha rivelato?

Salvo Sottile, vacanze per il conduttore prima di tornare con I fatti vostri

Salvo Sottile è pronto a tornare con la prossima edizione de I fatti vostri, il programma che andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo mese di settembre. Il conduttore tornerà così al timone del programma tanto amato dai telespettatori italiani lavorando al fianco di Anna Falchi con la quale pare che vada molto d’accordo. Ad ogni modo, in attesa del suo ritorno in tv, adesso Salvo si sta godendo qualche giorno di meritato relax con la moglie e con i suoi figli. Nei giorni scorsi però, avrebbe rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni.

Il tradimento della ex fidanzata, il conduttore racconta e svela le sue emozioni

Pare che ad un certo punto, nel corso dell’intervista il noto conduttore avrebbe raccontato un aneddoto relativo al suo passato, all’adolescenza quando all’età di 16 anni ha fatto davvero di tutto per poter andare a trovare la fidanzata.“Ero andato alle Eolie per incontrare la mia fidanzatina di Milano. Feci i salti mortali per raggiungere l’isola perchè avevo avuto problemi con il viaggio tra treni e aliscafi”. Queste le parole del noto conduttore che ha raccontato così un qualcosa di molto intimo e privato.

La scoperta del tradimento, la delusione di Salvo

Ma non finisce qui, visto che il conduttore avrebbe aggiunto che purtroppo andando a trovare la fidanzata dell’epoca, Salvo avrebbe scoperto che la ragazza era in compagnia di un altro ragazzo. “La delusione fu così grande che me ne tornai a Palermo afflitto e sconsolato”.“Ricordo le giornate al mare assorto in mille pensieri a fissare l’orizzonte”, questo ancora quanto da lui aggiunto, non nascondendo quindi il dolore e lo smarrimento per quel tradimento che mai e poi mai si sarebbe aspettato.