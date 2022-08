Vittorio Brumotti: “Quello che mi è successo è terribile”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Brumotti, il dramma raccontato dall’inviato di Striscia la notizia rapinato a Los Angeles. Cosa è accaduto? Il racconto sul sito di Striscia la notizia.

Ancora guai per il noto inviato dello storico tg satirico di Canale 5 ovvero Vittorio Brumotti. Pare che questa volta non c’entri niente Striscia la notizia. Pare che il noto inviato del tg satirico sia rimasto vittima di una imboscata davvero spaventosa mentre si trovava insieme alla sua fidanzata a Los Angeles. A raccontare la disavventura pare che sia stato il sito di Striscia la notizia. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Vittorio Brumotti, disavventura per l’inviato di Striscia la notizia

Vittorio Brumotti pare che si trovi a Los Angeles dove è rimasto vittima di una imboscata, mentre si trovava in compagnia della fidanzata Annachiara Zoppas e due amici. L’agguato sarebbe avvenuto in pieno giorno nella giornata di sabato 13 agosto. Pare proprio che sul sito di Striscia la notizia sia stato raccontato l’accaduto e sembra che Brumotti sia stato preso a calci e pugni a Los Angeles, finendo anche per essere minacciato con una pistola che gli sarebbe stata puntata in bocca. L’inviato è stato così rapinato di zaino e orologi.

Il drammatico racconto di Vittorio

Per fortuna la fidanzata sarebbe rimasta illesa.“Mi hanno dato il calcio di una pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un’altra pistola infilata in bocca”. Questo quanto raccontato da Brumotti. “Sono qui in vacanza con Annachiara, Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa, e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici”. Queste ancora le parole dell’inviato del noto tg satirico il quale ha aggiunto nel suo racconto di aver capito ad un certo punto che purtroppo la situazione stava degenerando e proprio in quell’istante sarebbe stato colpito in testa da un’arma da fuoco.

Le parole di Brumotti

“Per fortuna, nel giro di poco tempo, interviene la polizia con diverse pattuglie e addirittura un elicottero. Annachiara era terrorizzata, ma è ok. Evidentemente mi stavano “marcando” da tempo: erano quattro ragazzi di colore, di circa 20 anni. Io sono un po’ abituato alle aggressioni, ma quello che è successo oggi è sicuramente il record di violenza che abbia mai subito”. Questo quanto concluso da Brumotti.