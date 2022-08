Ilary Blasi, posta una foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Un fine settimana di ritorno alle origini per Ilary Blasi, nel paese dei genitori. Sui social le foto con la nipotina, la figlia della sorella Melory e con la dolce nonna.

Continua l’estate da single di Ilary Blasi, la nota conduttrice di Canale 5 la quale dopo la separazione da Francesco Totti pare che stia trascorrendo le sue vacanze da sola. Subito dopo l’annuncio della separazione, Ilary è volata in Africa e nello specifico in Tanzania raggiungendo la sorella Silvia. Poi tornata in Italia pare che sia andata a Sabaudia, la località di mare dove Ilary è andata per oltre 20 anni insieme alla sua famiglia e dove ha una bellissima villa di proprietà in comune con l’ex marito. Poi è volata in montagna dove ha trascorso qualche giorno in compagnia di alcuni amici fidati e adesso invece è tempo di tornare alle origini. La conduttrice infatti ha trascorso un fine settimana in famiglia, nel paese d’origine dei suoi genitori.

Ilary Blasi, ritorno alle origini per la nota conduttrice

Ilary Blasi starebbe trascorrendo qualche giorno insieme alla sorella Melory, alla figlia Jolie e al marito di lei Tiziano. Un fine settimana nel paese d’origine dei suoi genitiori per trascorrere insieme alla sua famiglia il Ferragosto. La conduttrice ha così condiviso con i suoi follower alcuni momenti di questo fine settimana e pare che ad un certo punto abbia anche pubblicato una foto in compagnia della sua nonna. In altre Instagram stories sembra che appaiano Ilary e Melory. In una di queste la conduttrice pare che porti a spasso la sua nipotina.

Le stories di Ilary a spasso con la nipotina, la figlia di Melory

La conduttrice è apparsa con addosso un abito leopardato che aveva già indossato durante il suo viaggio in Tanzania. La sorella Melory pare che abbia commentato il vestito di Ilary scrivendo “E’ arrivata direttamente dal safari“. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che la conduttrice abbia poi condiviso una foto in compagnia della sua nonna e del suo gatto.



Anche Melory particolarmente attiva sui social

Anche Melory è stata particolarmente attiva sui social in questi giorni e pare che in alcune Instagram stories abbia mostrato i luoghi della sua infanzia. In un post pare che abbia voluto anche anche mostrato ai suoi follower il luogo dove i suoi genitori si sono incontrati per la prima volta e poi la fiera di Ferragosto alla quale partecipa ogni anno.