Anna Pettinelli, Stefano Macchi paparazzato con il volto noto di Detto Fatto

Stefano Macchi lo conosciamo per essere l’ex compagno di Anna Pettinelli. I due hanno preso parte al programma Temptation Island vip. Adesso la storia si è conclusa e lui sta insieme ad un’altra donna. Di chi si tratta?

E’ arrivata in queste ore un’indiscrezione che riguarda Stefano Macchi, ovvero l’uomo che abbiamo conosciuto un pò di tempo fa a Temptation Island Vip dove ha preso parte insieme ad Anna Pettinelli. L’uomo infatti pare fosse l’ex compagno della nota professoressa di Amici di Maria De Filippi. I due erano apparsi piuttosto innamorati durante la partecipazione al programma di Canale 5 poi qualcosa è cambiato. E’ finita tra Anna e Stefano e adesso spunta il nome della donna che sembra abbia preso il posto della donna. Di chi si tratta?

Stefano Macchi e Anna Pettinelli, la storia d’amore si è conclusa

Stefano Macchi è conosciuto per essere stato il compagno della nota Anna Pettinelli. I due hanno preso parte al programma Amici di Maria De Filippi e proprio grazie a questa esperienza il pubblico italiano sembra che abbia avuto modo di conoscerlo. Qualcosa però nel corso del tempo pare che si sia rotto. Pare che già lo scorso 9 aprile, durante un’intervista di Anna a Verissimo sembra che la stessa avesse fatto intendere che la relazione con Macchi si fosse incrinata. La storia infatti sarebbe finita e adesso i due non stanno più insieme.

Le parole della Pettinelli e la conferma durante un’intervista rilasciata a giugno

La conferma è arrivata per mano della stessa Pettinelli lo scorso mese di giugno nel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”. Queste le parole dichiarate dalla Pettinelli lo scorso mese di giugno spiegando quindi come stavano le cose con l’ex marito. La nota ex professoressa della scuola di Amici aveva quindi fatto intendere che l’amore fosse finito e che ognuno fosse andato per la sua strada.

Macchi ufficializza la nuova relazione con Elisa D’Ospina

Effettivamente è arrivata la notizia secondo la quale Macchi avrebbe una nuova compagna al suo fianco. Si tratterebbe di Elisa D’Ospina, una modella curvy classe 1983. I due avrebbero deciso finalmente di ufficializzare la loro relazione sui social. A quanto pare i due hanno aspettato che il matrimonio tra Elisa e l’ex marito Andrea Alessandrini Gentili si concludesse prima di uscire allo scoperto. La coppia starebbe vivendo qualche giorno di relax al mare e nello specifico ad Ibiza.