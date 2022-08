Brignano e Flora Canto in lite con Bonolis e Bruganelli, finalmente la verità: “Qualcosa si è rotto”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Brignano e Flora Canto sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio. Alla cerimonia pare che fossero presenti diversi noti personaggio del mondo dello spettacolo. Due i grandi assenti ovvero Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ma per quale motivo?

Flora Canto ed Enrico Brignano lo scorso 30 luglio sono convolati a nozze ed a raccontare come è andata quel giorno sono stati proprio loro. Nello specifico pare che a svelare qualcosa sul giorno delle nozze sia stata Flora Canto. Una cerimonia da sogno quella che si è tenuta lo scorso 30 luglio e che ha portato Flora ed Enrico a coronare un grande sogno d’amore. Ovviamente alle nozze non potevano mancare i loro figli, ovvero Martina e Niccolò e poi ancora tanti altri ospiti e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi però, pare che si sia notata una grande assenza ovvero quella di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due sono stati i grandi assenti ed a spiegare il motivo pare che siano stati proprio i diretti interessati. Non sappiamo per quale motivo effettivamente i due non fossero presenti al matrimonio ma pare che l’amicizia tra Flora e Sonia si sia interrotta.

Nozze tra Flora Canto e Enrico Brignano, i grandi assenti

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis pare fossero i grandi assenti alle nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano. Ebbene, non sappiamo per quale motivo effettivamente i due fossero assenti ma a dare qualche anticipazione al riguardo sia stata la moglie del noto conduttore, sostenendo che l’amicizia con Flora è terminata un pò di tempo fa. Ad ogni modo, sul settimanale Di Più tv pare che sia possibile avere qualche altra informazione al riguardo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis assenti alle nozze, per quale motivo?

“Un tempo erano grandi amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni. Poi è successo qualcosa, non è chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e, di conseguenza, non si parlano neppure Paolo ed Enrico”. Queste le parole che si leggono su DiPiùTv che sarebbero state riferite da alcuni invitati alle nozze di Enrico e Flora.

Flora parla del suo matrimonio

Riguardo il giorno delle nozze a dare qualche anticipazione al riguardo è stata Flora che ha riferito di alcuni imprevisti come la pioggia ed il colpo della strega per Enrico. “Quando ero piccola e immaginavo il mio matrimonio mi immaginavo così”, avrebbe riferito Flora parlando del suo abito, elegante e semplice nel contempo.