Roberta Morise senza freni su Tinto “Mi ha dato un bacio e c’è un motivo”

Roberta Morise nei giorni scorsi sembra che abbia parlato di Tinto, il suo compagno di viaggio a Camper e sembra aver raccontato un gesto da lui compiuto che non è passato inosservato.

Roberta Morise è la conduttrice di uno dei programmi di questa estate 2022 che va in onda su Rai 1. In questo programma, intitolato Camper, la conduttrice è affiancata da Tinto e pare che entrambi siano riusciti a conquistare il pubblico italiano in questi mesi. I due vanno in onda ogni mattina, nella stessa fascia oraria in cui d’inverno va in onda Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno. In questi giorni, la conduttrice sembra abbia rilasciato un’intervista, raccontando qualche aneddoto relativo alla sua conduzione ed al suo compagno d’avventura che pare abbia fatto un gesto davvero molto particolare per lei in questi mesi. Ma di cosa si tratta?

Roberta Morise e Tinto al timone del programma Camper su Rai 1

Roberta Morise insieme a Tinto sono al timone di una trasmissione televisiva intitolata Camper. Questa va in onda tutti i giorni nella stessa fascia oraria in cui in inverno in genere va in onda Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno. In questi giorni la stessa conduttrice Roberta Morise pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante, svelando qualche aneddoto sul programma. Ad un certo punto, poi, Roberta pare che abbia raccontato un qualcosa che sarebbe accaduto in questi mesi, quando il suo compagno d’avventura avrebbe fatto per lei un gesto davvero speciale.

Il racconto della conduttrice sul gesto di Tinto

Il tutto sarebbe accaduto durante una puntata di Camper, quando Roberta ha ricordato la scomparsa del padre avvenuta qualche anno fa. “Mi ha colpito molto un gesto di Tinto che si è dimostrato una bella persona. Io ho un tatuaggio con mio papà e lui prima di iniziare una puntata mi ha dato un bacino sul braccio sinistro quasi a voler dire che ci protegge lui”. Questo quanto raccontato dalla conduttrice, nonché ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi.

Le parole dell’ex naufraga sul tradimento

La conduttrice, tra l’altro nelle scorse settimane pare fosse stata al centro del gossip. Il motivo? La sua vita sentimentale. Pare che infatti Roberta sia stata tradita dal suo fidanzato. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Intimità“Sono stata tradita, faccio fatica anche a pronunciare il suo nome, lui è una persona che ho frequentato per un anno e mezzo ma che non ho mai conosciuto veramente. Il tradimento non è stata la cosa peggiore”. Queste ancore le parole della conduttrice.