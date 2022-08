Gf Vip 7, Alfonso Signorini vuole un concorrente che gli dà un secco no

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco avrebbe ricevuto la proposta di entrare a far parte del cast del Gf vip 7. La giovane però avrebbe rifiutato. Ma per quale motivo?

Si scaldano i motori della nuova edizione del Grande Fratello vip ovvero il reality di Canale 5 che prenderà il volo tra poche settimane. Ebbene, pare che in queste ultime ore siano arrivate una serie di indiscrezioni che hanno davvero del clamoroso e che riguardano questa nuova edizione del reality di Canale 5 che sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Ma di che cosa si tratta? Quali sono queste indiscrezioni?

Grande fratello vip 7, si scaldano i motori della nuova edizione

Arrivano delle clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il cast della prossima edizione del Grande Fratello vip ovvero il Reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stando a quanto è immerso nelle ultime ore, sembra che Alfonso Signorini abbia tentato di portare nella casa più spiata d’Italia Giulia Lisioli. Quest’ultima è conosciuta per essere l’ex fidanzata di Blanco ovvero il noto cantante che sta letteralmente spopolando in questi ultimi tempi.

Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco rifiuta il Gf Vip e l’Isola dei famosi

A lanciare l’indiscrezione pare che sia stata la pagina Webboh. Pare che oltre ad aver rifiutato la proposta arrivata da parte di Alfonso Signorini, Giulia nel corso di un’intervista sembra aver parlato della storia d’amore con il giovane cantante che è finita alcuni mesi fa. La giovane, che tra l’altro abbiamo avuto modo di conoscere in occasione del Festival di Sanremo 2022 pare che abbia rilasciato un’intervista al tiktoker MaghetFalco confessando di aver rifiutato la proposta arrivata dal Grande Fratello vip. Ma non finisce qui visto che la giovane, che in questo momento lavora come barista, pare che abbia ricevuto una proposta dall‘Isola dei Famosi che ha rifiutato ancora una volta. “Non è il mio stile di vita, sarebbe anche una cosa bella, ma non è il mio stile di vita”, queste le parole della giovane donna.

I nuovi obiettivi della ex di Blanco

Giulia sembrerebbe avere altri obiettivi nella vita ovvero iscriversi all’università e possibilmente diventare una modella. “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera chi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip”. Inevitabilmente nel corso dell’intervista ha anche parlato della fine della relazione con Blanco dicendo di aver sofferto tanto.“Volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono, lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le crn, mi sono sentita un attimo ferita”.