Valeria Marini fa una rivelazione che nessuno si aspettava sulla partecipazione a Tale e quale show

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini sarà la protagonista di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti. In occasione del ritorno in tv, Valeria pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante.

Ormai sembra essere certa la presenza di Valeria Marini nel cast di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda il prossimo autunno no su Rai 1. Ebbene, l’indiscrezione era arrivata soltanto qualche tempo fa ma adesso è stata confermata direttamente dalla stessa Valeria. La nuova edizione del programma molto amato e popolare di Rai 1 inizierà il prossimo venerdì 30 settembre e come sempre andrà in onda in prima serata sul primo canale Rai. In occasione del suo ritorno in TV, Valeria Marini in questi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante al Magazine Gente confessando qualcosa di molto intimo e privato.

Valeria Marini conferma la presenza a Tale e quale show, il programma di Carlo Conti

Valeria Marini sarà una delle protagonista della prossima edizione di Tale e Quale Show ovvero il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Come abbiamo visto, il programma debutterà il prossimo venerdì 30 settembre e sembra che i telespettatori non vedano l’ora. Ad ogni modo, in occasione del suo ritorno in TV Valeria Marini ha voluto rilasciare un’intervista molto interessante al settimanale Gente parlando proprio della sua prossima partecipazione al programma di Rai 1.

Anticipazioni sul programma

Il programma vedrà la partecipazione di 10 concorrenti che si sfideranno tutti con le loro imitazioni di grandi big della musica nazionale ed internazionale. Pare che Valeria abbia confessato chi vorrebbe imitare nel corso delle puntate. “Mi piacerebbe trasformarmi in Jennifer Lopez. Anche se è diversa da me, nei colori per esempio, abbiamo tratti in comune, la grinta e le curve. E poi, lasciami pensare…Patty Pravo: Nicoletta con la sua voce calda, sensuale, mi fa impazzire.”

I timori della conduttrice

Nel corso di questa chiacchierata pare che la nota conduttrice abbia confessato che cosa teme di più.“Di emozionarmi troppo. Sono emotiva, il batticuore affiora spesso ed io devo riuscire a dominarlo con l’autocontrollo, con la concentrazione, con l’impegno e la grande serietà professionale. Per affrontare un’esperienza così speciale ci vuole ritmo, disciplina e costanza”. Queste le parole della conduttrice.

Le parole di Valeria sulla storia con Eddy Siniscalchi

Sul finire dell’intervista pare che Valeria non abbia potuto non parlare della sua vita privata e di conseguenza della sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi “È rispettoso, galante, affettuoso, è un signore nell’animo. E tra di noi c’è una forte attrazione. Tra noi è scoppiato un amore unico e passionale.”