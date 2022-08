Maria Chiara Giannetta, dopo anni decide di svelare la verità

0 SHARES Condividi Tweet

La nota attrice Maria Chiara Giannetta pare che abbia fatto una rivelazione inaspettata dopo tanti anni riguardo la sua vita privata. L’attrice è fidanzata da cinque anni con un regista.

Maria Chiara Giannetta la conosciamo tutti per essere una nota attrice la quale è stata anche la co-conduttrice del Festival di Sanremo dello scorso anno. È molto giovane e infatti ha soltanto 30 anni ma vanta sicuramente una carriera ricca di grandissimo successo. Ha lavorato tanto in televisione ma ha preso parte anche a diverse fiction una tra tutte quella intitolata Blanca che è andata in onda lo scorso autunno. Insomma la sua vita professionale va a gonfie vele, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Stando a quanto è emerso in questi ultimi tempi pare che Maria Chiara Giannetta sia fidanzata ma la conferma è arrivata soltanto in questi giorni. Chi è il fortunato che ha letteralmente conquistato il cuore dalla nota attrice?

Maria Chiara Giannetta, giovanissima ma con una grande esperienza

Maria Chiara Giannetta è una nota attrice italiana la quale ha avuto un successo strepitoso in questi ultimi anni quando ha preso parte al diverse fiction di casa Rai. Lo scorso anno è stata anche al timone di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Se della sua vita professionale conosciamo tanto, cosa sappiamo invece della sua vita privata? La nota attrice pare che sia stata da sempre molto riservata ed è per questo motivo che non abbiamo molte informazioni.

La vita privata della nota attrice

Una cosa però è certa ovvero che in questi ultimi giorni Maria Chiara abbia rilasciato un’intervista a Vanity Fair parlando della sua vita privata e pare che abbia fatto una rivelazione davvero molto importante. Sembrerebbe infatti che la nota attrice abbia confessato di essere felicemente fidanzata.“Io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato”.

La confessione di Maria Chiara “Fidanzata da cinque anni”

Ebbene, la nota attrice avrebbe confermato di essere quindi da tempo ormai fidanzata con un noto regista e sceneggiatore di 50 anni ovvero Davide Marengo. Sembra che nel corso della stessa intervista l’attrice abbia spiegato il motivo per cui ha tenuto nascosta questa relazione e decisa di parlarne soltanto adesso.“Per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea”.

I nuovi progetti dell’attrice

Inevitabilmente sul finire dell’intervista Giannetta ha parlato anche del suo lavoro ed ha confessato di sperare di poter interpretare presto un ruolo diverso da quelli interpretati fino ad oggi.: “Sono alla ricerca di un ruolo da dark lady, come La pianista di Haneke. Vorrei tirare fuori il mio lato oscuro. Di solito lo tengo un po’ nascosto, ma sono sicura che c’è”.