Orietta Berti, clamorosa indiscrezione su Giovanni Ciacci: “cosa mi ha fatto”

La nota cantante Orietta Berti e la clamorosa indiscrezione su un noto concorrente della prossima edizione del Grande fratello vip, Giovanni Ciacci.

Orietta Berti sarà la nuova opinionista del Grande Fratello vip il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che inizierà ormai il prossimo mese di settembre. L’ufficialità della partecipazione di Orietta Berti al reality è arrivata soltanto qualche settimana fa e pare che siano stati in tanti a rimanere senza parole. Ebbene, pare che la nota cantante abbia sostituito Adriana Volpe e andrà a sedere al fianco di Sonia Bruganelli che invece è stata riconfermata per la prossima edizione del programma. In occasione del suo debutto al Grande Fratello vip sembrerebbe che Orietta Berti abbia rilasciato una lunga intervista al Magazine Gente svelando anche un retroscena piuttosto clamoroso su un concorrente.

Orietta Berti e la sua partecipazione al Gf vip come opinionista

Orietta Berti sarà quindi la nuova opinionista del Grande Fratello vip il reality più famoso di sempre e molto amato dai telespettatori italiani. È stato lo stesso Alfonso Signorini a confermare la partecipazione di Orietta Berti al reality in veste di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli che invece è stata riconfermata per la seconda stagione consecutiva.

La cantante e la sconcertante rivelazione su un concorrente

Ebbene, in attesa di tornare in televisione e approdare nel programma televisivo in questione, pare che Orietta Berti ha per rilasciato un’intervista molto interessante parlando anche di un concorrente. Stiamo parlando ovviamente di Giovanni Ciacci visto che al momento è l’unico concorrente che la produzione ha ufficializzato.“Lo conosco bene Giovanni, doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno”. Queste le parole dichiarate da Orietta ovviamente ridendo. La cantante, poi avrebbe anche parlato del suo ruolo di opinionista dicendo “Sarò sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa.”

I prossimi impegni della cantante oltre al Gf vip

Insomma, Orietta non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza come opinionista del Grande Fratello vip ruolo che ha accettato grazie anche all’insistenza del marito Osvaldo Paterlini. Tuttavia quella del GF Vip, non sarà l’unico impegno della prossima stagione televisiva di Orietta visto che la vedremo anche protagonista di altri progetti.“Un sogno da realizzare è celebrare i miei cinquantacinque anni di carriera. Un sogno che si avvererà presto perché Canale5 mi ha proposto uno show in due puntate dedicato a me.”