Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi, lei rompe il silenzio

Da tempo si parla di una possibile crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. In realtà si tratta solo di fake news ed a confermare l’idillio pare che sia stata proprio lei, Rocio.

È da un po’ di tempo che si parla di una possibile crisi tra Raoul Bova e la sua compagna Rocio Munoz Morales. Sostanzialmente i due stanno insieme da tantissimi anni e pare che insieme abbiano costruito una bellissima famiglia mettendo al mondo due figlie. Da un po’ di tempo però si vocifera che tra i due possa esserci una crisi e che le cose non vadano proprio bene. Questa volta a togliere ogni dubbio pare che sia stata proprio lei, Rocio Munoz Moralez, la quale ha rilasciato un’ intervista molto interessante sul Magazine Gente.

Cristi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si dice che possano essere in crisi e questo si vocifera da un pò di tempo a questa parte. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? In realtà non sembra che le cose siano così. A smentire ogni tipo di crisi di coppia è stata proprio lei, Rocio la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Gente.“Ormai ci conosciamo da un bel po’, ma ogni giorno abbiamo la stessa follia, complicità e passione come quando ci stavamo scoprendo. Siamo due pazzi, pazzi d’amore“. Queste le sue parole. I due stanno insieme ormai da molto tempo, ovvero da nove anni ed hanno messo al mondo due bellissime bambine, ovvero Alma e Luna di 6 e 3 anni.

Vacanze per la famiglia felice prima di tornare agli impegni di tutti i giorni

Attualmente la famiglia felce sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e pare che si trovino vicino Rieti, una delle città alle quali sembra che Raoul sia molto legato e dove ha trascorso gli ultimi anni di vita del padre Pino morto nel 2018. Lei nel frattempo è stata ospite al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro.

Raoul pronto a tornare con Don Massimo

Insomma, un momento davvero speciale per entrambi non soltanto da un punto di vista privato ma anche professionale. L’attore si sta godendo qualche giorno di relax prima di tornare in tv. Nella prossima stagione,Raoul tornerà con Don Massimo e ci saranno tante belle novità per quanto riguarda Don Matteo.