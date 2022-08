Ilary Blasi e Totti scoppia la bomba, cosa ha fatto Ilary

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco, nuove verità scottanti sulla separazione. La conduttrice avrebbe tradito Francesco prima che quest’ultimo conoscesse Noemi Bocchi.

Continua la soap opera relativa alla storia d’amore tra Ilay Blasi e Francesco Totti. La notizia della separazione è arrivata soltanto un mese fa e da quel momento non si fa altro che parlare di loro e di quelli che sono i motivi che hanno portato i due a lasciarsi. L’ex capitano della Roma è stato accusato dalla stampa di aver “tradito” Ilary e di aver intrecciato una relazione con Noemi Bocchi. Si è anche parlato di un misterioso uomo presente nella vita di Ilary, di cui però non si conosce l’identità. Ma come stanno davvero le cose?

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuove indiscrezioni sulla separazione

In queste ultime ore si parlerebbe di un possibile flirt tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino. E’ questa la notizia arrivata proprio nelle ultime ore e che ha davvero dell’incredibile. Si dice che più di parlare del flirt tra Francesco e Noemi come causa della separazione, questa sarebbe da addebitare proprio ad Ilary. Questa indiscrezione che ha dell’incredibile pare sia stata lanciata da Il Corriere della sera che ha tentato ancora di approfondire questa vicenda.

Flirt tra la conduttrice e il suo personal trainer Cristiano Iovino

La verità sarebbe differente rispetto a quella che è stata raccontata nei giorni scorsi. Ilary avrebbe avuto questo flirt e poi Francesco avrebbe intrecciato una relazione con Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel”. Questo quanto si legge sul noto giornale.

Cristiano e Ilary, poi il flirt tra Francesco e Noemi Bocchi

Cristiano Iovino sarebbe il personal trainer di Ilary e stando alla ricostruzione de Il Corriere della sera, quando i due si sono conosciuti non c’era affatto alcuna traccia della Bocchi nella vita di Francesco e dell’ex moglie. Sembra inoltre che nel giro di poche settimane la frequentazione tra Ilary e Cristiano sarebbe terminata. Adesso ciò che è certo è che i legali di Ilary e Francesco stanno lottando da diverse settimane per la separazione.