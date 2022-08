Piero Angela, nel giorno della morte insultato duramente

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Angela, è venuto a mancare all’età di 93 anni il noto divulgatore scientifico. In molti hanno voluto salutarlo per l’ultima volta, ma non sono mancate le critiche e polemiche.

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Piero Angela, il noto divulgatore scientifico più famosi di tutti i tempi. L’annuncio è arrivato per mano del figlio Alberto. Pare che il noto conduttore di Quark avesse 93 anni e da qualche tempo pare stesse lottando contro la vecchiaia e la malattia. Il mondo della tv piange la scomparsa dell’uomo che era tanto amato da tutti i i telespettatori, amici, colleghi e noti personaggi del mondo dello spettacolo. Per interi decenni ha vestito i panni dell’uomo educato, ha informato e divulgato, insegnando tante cose. In queste ore sono stati in tanti ad aver salutato Piero Angela, lasciando un messaggio sui social. Purtroppo però, nonostante il momento piuttosto delicato, non sono mancate le critiche e polemiche.

E’ morto Piero Angela, sui social in tanti lo salutano per l’ultima volta

Ieri è morto Piero Angela, il noto divulgatore scientifico. L’annuncio è stato dato da Alberto Angelo. Sui social sono stati in tanti a voler salutare il noto divulgatore scientifico. Nel contempo però, alcuni pare che abbiano colto l’occasione per fare delle critiche. L’inviato de Le Iene Gaston Zama pare che nelle scorse ore abbia pubblicato un messaggio su Telegram che non è di certo passato inosservato.

Un messaggio contro Piero Angela non passa inosservato

Pare che nel canale Radigreg, che pare vanti circa 23 mila persone, quasi tutti complottisti, Il Greg ovvero un ex venditore di auto che vive a Tenerife, pare che si sia scagliato contro il divulgatore. Pare che quest’ultimo non abbia avuto rispetto per il momento e per la famiglia del noto divulgatore ed ha utilizzato parole al veleno.“Ci sono quei sabati che iniziano meglio di altri sabati. Se n’è andato un divulgatore scientifico, ma poi soprattutto, chi ca…o è un divulgatore scientifico?Greg” .Queste le parole che pare abbiano trovato anche il pluaso di tantissimi altri utenti.

Il Greg, le parole al veleno contro Piero Angela

Ma non è finita qui, visto che Il Greg avrebbe aggiunto “93 anni spesi nella corruzione, nella falsità, nell’ipocrisia, a fare il servo per pochi croccantini. 93 anni, troppi anni, troppi danni, ma se n’è andato”. “Questo sicuramente sarà un sabato migliore. Aspettiamo gli altri, buon weekend”. Queste le parole pubblicate da Il Greg che ha così attaccato Piero Angela.