Terence Hill, Francesco Scali diretto: “Non mi avvicinavo a lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Scali, conosciuto per essere il Pippo in Don Matteo pare che abbia svelato dei retroscena e aneddoti su Terence Hill e altri protagonisti.

Francesco Scali è stato uno dei protagonisti della serie televisiva di grande successo, Don Matteo. In questi giorni pare che l’attore abbia deciso di rompere il silenzio ed avrebbe raccontato alcuni retroscena proprio sulla fiction prodotta da Lux VIde e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato su Tv sorrisi e canzoni. Sappiamo bene che la fiction di grande successo ha perso uno dei protagonisti principali, ovvero Terence Hill il quale è stato sostituito da Raoul Bova che nella fiction si chiama Don Massimo. Ma cosa ha dichiarato Francesco Scali?

Francesco Scali, il noto attore di Don Matteo svela alcuni retroscena sulla fiction

Francesco Scali è uno dei protagonisti di Don Matteo, ovvero la fiction di grande successo che da tanti anni ormai va in onda su Rai 1. Ebbene, in questi giorni sembra che l’attore abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Tv Sorrisi e canzoni, raccontando alcuni aneddoti e retroscena legati proprio alla fiction di grande successo, dove lo stesso interpreta i panni di Pippo.“Per me è un mito, ero affascinato da lui dai tempi di Trinità, perciò i primi tempi delle riprese non mi avvicinavo troppo”. Queste le parole del noto attore che nella fiction interpreta il sagrestano.

Come è nata la sua avventura all’interno della fiction di Rai 1?

Quest’ultimo pare che abbia ancora aggiunto come un giorno mentre si trovava per le vie di Gubbio pare che abbia incontrato il suo collega che gli ha offerto un passaggio. “Dire che ero imbarazzato è poco”, avrebbe aggiunto l’attore sottolineando la gentilezza ed anche la grande sensibilità del suo collega. L’attore ha voluto anche svelarci come è nato il suo personaggio. A suo dire, pare che un giorno il regista Enrico Oldoini l’ha chiamato proponendogli una serie tv su cui si stava tanto puntando e dove avrebbe dovuto rivestire il ruolo di sacrestano vacante.“Così è cominciata l’avventura grazie alla quale tra l’altro sono nate belle amicizie”.

I colleghi con cui ha più stretto sul set

Sicuramente per lui è stata una grande opportunità anche per fare carriera. L’attore ha raccontato di aver legato con tutti i suoi colleghi, ma soprattutto con Flavio Insinna, che è stato il protagonista delle prime stagioni della serie tv e tornato anche nell’ultima. Pare che l’attore abbia legato anche con Pietro Pulcini, ovvero Ghisoni.