Kasia Smutniak, compie gli anni ma la gaffe è imperdonabile

Kasia Smutniak ha compiuto 43 anni nella giornata di ieri, peccato che per Vanity Fair l’attrice di anni ne avesse compiuti 66. L’epica gaffe che non passa inosservata.

Kasia Smutniak l‘attrice polacca naturalizzata italiana pare che abbia compiuto gli anni. Per lei però pare che questo compleanno sia stato anche motivo di gaffe. Il motivo? Pare che l’attrice e modella polacca abbia compiuto 43 anni proprio ieri, 13 agosto 2022. La rivista Vanity Fair però pare che abbia commesso una gaffe parlando proprio del suo compleanno e sbagliando la sua età. Per la rivista in questione pare che Kasia avesse compiuto 66 anni, invece di anni la modella ne ha semplicemente 43. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e quale è stata la reazione di Kasia.

Kasia Smutniak, compleanno speciale per la modella e attrice

Kasia Smutniak è una nota modella polacca naturalizzata italiana, la quale nella giornata di ieri ha compiuto 43 anni. Vanity Fair pare che abbia commesso una gaffe parlando della sua età, sostenendo che la modella di anni ne avesse compiuti 66. Un errore davvero molto grave che di certo non è passato inosservato.

Vanity Fair sbaglia l’età e Kasia sottolinea l’errore

Sono stati davvero tanti gli utenti che hanno commentato questo scivolone e che hanno sottolineato come sia stato un errore molto grave visto che la modella di anni ne ha soltanto 43 e non 66. Alcuni utenti avrebbero anche ironizzato su questo sbaglio, chi ancora ha aggiunto che non è comprensibile un errore del genere. La stessa Kasia pare che abbia sottolineato questo errore e tra le sue Instagram stories pare che abbia postato questo messaggio di Vanity Fair scrivendo “Viva i 66”. Nessuna reazione strana, ma solo un pò di ironia.

Kasia, i suoi amori

Sappiamo bene che Kasia è stata legata per tantissimi anni a Pietro Taricone. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2003 sul set di un film di Alessandro Valori, ovvero Radio West. Dalla loro relazione è nata una figlia di nome Sophie la quale è venuta al mondo nel 2004. Purtroppo nel 2010 la loro relazione è finita per via della morte di Pietro, rimasto vittima di un incidente con il paracadute. Nel 2011 ha iniziato a frequentare Domenico Procacci dal quale ha avuto un figlio di nome Leone.