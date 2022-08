Estate in diretta, Gianluca Semprini senza freni: “Mi vergogno”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianluca Semprini è un noto conduttore de l’Estate in diretta sembra che nel corso di un’intervista recente ha parlato di tanti aspetti del suo lavoro e della sua vita privata. Poi ha anche parlato del rapporto con Roberta Capua

Ogni giorno su Rai 1 va in onda una puntata di Estate in diretta, ovvero il programma condotto da Roberta Capua e da Gianluca Semprini. Ebbene, sembra che nel corso delle puntate i conduttori affrontino diversi temi e argomenti, ospitando anche diversi noti personaggi del mondo dello spettacolo. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni il noto conduttore abbia rilasciato un’intervista molto interessante a TvMia, parlando tanto della sua esperienza come conduttore e del rapporto con Roberta. Pare che si sia anche lasciato andare ad una confessione molto interessante. Ma cosa ha rivelato?

Estate in diretta, la confessione del conduttore Gianluca Semprini

Estate in diretta è il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 e condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ebbene, sembra che quest’ultimo negli ultimi giorni abbia rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua esperienza come conduttore, del suo rapporto con Roberta e svelando anche alcuni aneddoti.

Le parole del noto conduttore

“Mi vergogno un po’ quando in pubblico mi fanno i complimenti. Mia moglie, però, dice che mi esce la ruota del pavone. Lei mi fa sempre tornare con i piedi per terra“. Queste le parole del conduttore che pare si sia lasciato andare così ad una confessione piuttosto intima e privata. Il conduttore è sposato ormai da circa 10 anni con Valentina dalla quale ha avuto ben 4 figli. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che il conduttore ad un certo punto dell’intervista abbia anche parlato del suo rapporto con Roberta.

GIanluca Semprini parla del suo rapporto con la conduttrice Roberta Capua, sua collega

“Roberta ed io siamo due persone diverse che si vogliono bene. In onda ci rispettiamo molto e riusciamo a trovare i punti di forza dell’altro, valorizzandoli”. Sul finire dell’intervista poi pare che il giornalista e conduttore abbia voluto fare una confessione.“Condurre Estate in diretta è un’esperienza diversa dalla conduzione di un telegiornale. Con questo programma ho scoperto in me un lato televisivo che non conoscevo , più leggero, scherzoso e scanzonato. E devo dire che mi sento a mio agio”.