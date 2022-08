Fabio Caressa si confida sul presunto tradimento ai danni della moglie Benedetta Parodi

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Caressa pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante parlando dell’inizio della storia d’amore con Benedetta e del presunto tradimento nei confronti della sua compagna.

Fabio Caressa è sposato da diversi anni con Benedetta Parodi e pare che i due siano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Lui è un noto conduttore sportivo mentre lei è una conduttrice e famosa anche per aver condotto dei programmi di cucina. In quest’ultimo periodo si è diffusa una notizia secondo la quale Fabio Caressa abbia potuto tradire la moglie. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la loro bellissima storia d’amore

Fabio Caressa e Benedetta Parodi soltanto in rare occasioni sono finiti sotto i riflettori. Soltanto in varie occasioni sono finiti addirittura sulle copertine di alcune riviste di gossip. Pare che una delle ultime volte in cui sono apparsi insieme in TV è stato quando è stato organizzato uno scherzo da parte delle Iene e dalla figlia Matilde. Pare che grazie a questo scherzo si sia potuto capire di più sulla coppia e su quella che è la loro vita di tutti i giorni.

Come è iniziata la loro storia, le parole del conduttore

In questi ultimi tempi è stato lo stesso Fabio a rilasciare una intervista piuttosto interessante parlando un po’ del suo amore per la moglie con cui stai insieme dal lontano 1999. Pare che i due si siano incontrati per la prima volta alla mensa di Sky e dal loro amore sarebbero avanti 3 figli, ovvero Matilde Diego ed Eleonora. “Benedetta aveva lo smalto blu alle mani, era simpatica, matta quanto basta. Poco tempo dopo la invitai al cinema. Rispose che voleva giusto vedere Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio, mi sarei ammazzato. Andai, dopo un lungo aperitivo alcolico. All’intervallo volevo già morire, però giurai che era il film più bello che avessi mai visto”. Queste le parole che sono state dichiarate dal noto conduttore sportivo confidando che da lì a breve sarebbe iniziata la loro storia d’amore.

Fabio parla del presunto tradimento

Come abbiamo già avuto modo di anticipare però, sembra che molti abbiano parlato di un presunto tradimento.”Sono di tendenza monogamo, un po’ per evidenti limiti fisici, un po’ per timidezza. Ho avuto solo fidanzamenti lunghi, tranne nel periodo prima di mettermi con Bene”. Questa la risposta ai pettegolezzi da parte di Fabio il quale ha anche ammesso di avere tanti difetti e soprattutto di essere tratto disordinato.“Ero e resto l’uomo più disordinato del mondo, vincerei la Champions del caos. In albergo secondo Beppe faccio brillare la valigia al centro della stanza, che diventa invivibile per chiunque tranne che per me. Quasi ogni giorno mi presento da mia moglie disperato: ‘Bene, aiuto, ho perso il portafoglio’. ‘Tranquillo, l’avrai messo chissà dove’. Una volta lo ritrovai nel frigo”.