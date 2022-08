Uomini e Donne, Natalia Paragoni fa una gaffe, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Una terribile gaffe che non è passata di certo inosservata per Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni la conosciamo tutti per essere una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale fidanzata di Andrea Zelletta. Dopo la partecipazione al programma è diventata una nota influencer sui social network ed è particolarmente seguita. Nelle scorse settimane però, in qualche occasione Natalia Paragoni pare che abbia pubblicato un post che non è di certo passato inosservato. Pare che la giovane avesse fatto intendere come il ruolo dell’influencer fosse piuttosto pesante da portare avanti soprattutto in estate. Ad ogni modo, nelle scorse ore la fidanzata di Andrea Zelletta con cui si trova attualmente in vacanza a Matera pare che sia stata protagonista di una gaffe. Ma che cosa è accaduto?

Natalia Paragoni in vacanza a Matera insieme al fidanzato Andrea Zelletta

Natalia Paragoni in queste ultime ore si troverebbe in vacanza a Matera insieme al suo fidanzato Andrea. I due si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne all’interno del programma di Maria De Filippi. Stanno trascorrendo così alcuni giorni di vacanza presso questa località e meta turistica. Questa vacanza pare che sia stata piuttosto soddisfacente per entrambi e la stessa Natalia pare che abbia definito Matera una delle città più belle che abbia visto ed una delle più belle del nostro paese.

La gaffe dell’ex corteggiatrice che non passa di certo inosservata

Ad ogni modo, è stato proprio in questa occasione che Natalia pare che sia stata protagonista di una vera e propria gaffe visto che nelle sue storie pare che abbia scritto“Matera, Puglia”. In molti hanno pensato che si possa essere trattato di un errore dettato così dal caso mentre altri sostengono che si tratti proprio di ignoranza. Non sappiamo quale sia la risposta, ma una cosa è certa ovvero che Natalia è stata protagonista di questa gaffe che non è di certo passata inosservata.

Lo scivolone di Giulia De Lellis

Natalia però non è l’unica influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad aver commesso una gaffe del genere. È stato proprio ai tempi della partecipazione al Grande Fratello vip che Giulia De Lellis anche lei influencer ed ex corteggiatrice di Andrea Diamante abbia sostenuto che L’Egitto è la capitale dell’Africa e che la Torre Eiffel è stata costruita recentemente e nello specifico nel 2000.