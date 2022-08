Delia Duran e Alex Belli, crisi di coppia? Lei decide di parlare

0 SHARES Condividi Tweet

Crisi di coppia per Delia Duran e Alex Belli? Dopo tanti rumors adesso a rompere il silenzio è stata proprio lei. Ma cosa ha riferito?

Sono stati sicuramente una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo anno e tanto lo si deve alla loro partecipazione al Grande Fratello vip. Stiamo parlando di Delia Duran e di Alex Belli i quali sono stati due concorrenti della edizione passata del reality di Canale 5. I due hanno fatto parecchio parlare di se e della loro storia d’amore anche per qualche curiosità. Nonostante potesse sembrare che il loro amore stesse vacillando, i due hanno dimostrato invece di essere particolarmente legati l’uno all’altro durante la partecipazione al reality. Negli ultimi giorni invece si sta parlando di una possibile crisi tra i due. A far sorgere dubbi è stata Delia Duran la quale ha rilasciato una intervista proprio sull’ultimo numero del settimanale Vero.

Delia Duran parla del suo rapporto con Alex

Delia Duran in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Vero. In questa circostanza pare che la nota attrice abbia così voluto parlare di quelli che sono stati i suoi progetti futuri dopo aver preso parte al Grande Fratello vip. Inoltre, pare che abbia anche parlato della sua storia d’amore con il noto attore ed a tal proposito pare che abbia comunque sottolineato che tra lei e Alex non c’è assolutamente alcun tipo di problema e che il loro amore va a gonfie vele.“Tutto benissimo, stiamo progettando tante cose belle…Non stiamo mai fermi, il lavoro ci elettrizza…”. Queste sono state le parole dichiarate da Delia Duran la quale pare che abbia aggiunto di avere comunque un sogno ovvero quello di diventare presto mamma.

Il suo sogno più grande

“Il sogno più grande mio e di Alex Belli è quello di diventare genitori, vogliamo un bambino al più presto, ci teniamo tanto, speriamo che venga in maniera naturale…”. Non è di certo la prima volta che Delia annuncia questo grande senso di maternità e infatti pare che ne abbia parlato proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello vip. “Mi sento pronta per essere una buona mamma…”.

L’amore libero, cosa Delia ha in comune con l’attore

Nel corso dell’intervista poi Delia non ho potuto non riprendere in qualche modo il tema dell’amore libero di cui tanto si è parlato lo scorso anno ed ha asserito di aver qualcosa in comune con il marito.“Lui ama troppo le donne…Di conseguenza io posso capire perchè anche io le amo, siamo sulla stessa lunghezza…”