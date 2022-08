Cristina Marino senza freni sulla risposta che ha dato al marito Luca Argentero: “Ho detto no”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ha chiesto alla moglie di poter investire sul suo sito di fitness ma lei pare che abbia rifiutato. Le parole della modella sui social.

Cristina Marino la conosciamo per essere la moglie di Luca Argentero ma in realtà è anche una nota imprenditrice, la quale da diversi anni pare che abbia deciso di dedicarsi a quelle che sono le sue più grandi passioni, trasformandole in attività imprenditoriale. Ad ogni modo, proprio nell’ultimo periodo, sembra che la moglie del noto attore italiano, abbia confessato il fatto che Luca le abbia offerto di lavorare insieme. In che modo? Pare che Luca abbia fatto una proposta a Cristina, ovvero investire sul sito di fitness da lei gestito. Stiamo parlando di Befancyfit, un sito aperto da Cristina e che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Cristina Marino e il suo sito Befancyfit

Cristina Marino da diversi anni pare che abbia iniziato un’attività imprenditoriale che le ha dato tante soddisfazioni. Circa sei anni fa ha creato un sito di fitness, chiamato Befancyfit, che pare abbia avuto un successo strepitoso. Ebbene, Cristina Marino pare che in questi giorni abbia rilasciato un’importante intervista, parlando per lo più della sua vita lavorativa e professionale.

Luca Argentero vuole investire sul sito della moglie ma lei rifiuta

Stando a quanto riferito dalla modella e moglie, sembra che Luca Argentero le abbia fatto una proposta molto allettante. Pare che l’attore che abbia proposto di investire su Befancyfit, il sito che ha aperto la stessa Cristian per dare dei consigli e delle dritte a tutte le donne che vogliono mantenersi in forma.“A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”. Queste le parole di Cristina.

Il prossimo appuntamento per la coppia

Insomma, pare che la moglie di Luca Argentero abbia rifiutato la proposta del marito. Questo non vuol dire che i due non vogliano lavorare insieme, visto che hanno preso parte alla prossima edizione di Celebrity Hunted, che a breve vedremo su Amazon Prime.