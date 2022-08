Aurora Ramazzotti sui social perde la pazienza e sbotta con una risposta al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti stanca di ricevere critiche questa volte è sbottata ed ha dato dei Boomer inviperiti ad alcuni haters.

Aurora Ramazzotti è sicuramente una delle influencer e nota donne del mondo dello spettacolo italiano. È figlia d’arte visto che il padre è il famoso Eros Ramazzotti e la madre invece è Michelle Hunziker, una delle più importanti conduttrici del nostro paese. Nel corso delle degli anni Aurora è entrata a far parte del mondo dello spettacolo ed è anche molto attiva sui social network dove è seguita da migliaia di follower. Ad ogni modo, nonostante sia particolarmente amata pare che Aurora spesso finisca al centro delle polemiche e soprattutto delle critiche. Proprio nelle scorse ore per Aurora Ramazzotti è arrivata l’ennesima critica e questa volta pare che la giovane si sia lasciata andare ad uno sfogo. Ma cosa è accaduto nello specifico.

Aurora Ramazzotti riceve l’ennesime critiche sui social

Aurora Ramazzotti è molto amata dal pubblico italiano eppure nonostante questo pare che spesso e volentieri finisca al centro delle critiche. In passato è stata in diverse occasioni accusata di essere raccomandata e di trovarsi nel posto in cui è soltanto per essere la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. Nelle scorse ore Aurora pare che sia finita al centro dell’ennesime critiche e questa volta però pare che sia sbottata perché pare che sia davvero stanca di questi continui attacchi.

La figlia di Eros sbotta contro le critiche e deride i suoi haters

Pare che Aurora dopo aver letto i soliti insulti arrivati da parte degli haters abbia comunque spiegato quanto sia fastidioso continuare a leggere sempre attacchi da parte di “Odiatori boomer inviperiti e clown”, così come li ha definiti. Pare che tutto sia iniziato nel momento in cui la pagina InTrashTtenimento 2.0 ha pubblicato un collage di foto di quelle che sarebbero le 4 immagini davvero molto fastidiose. Par che tra le foto più disparate ci fosse anche la foto di Aurora Ramazzotti. Il post pare che fosse particolarmente ironico e sarcastico ma Aurora sembra non lo abbia preso molto bene.

Aurora non reagisce bene ad un post sui social e sbotta

Aurora sembra che abbia parlato di questo post e lo ha fatto nelle sue Instagram stories definendola “regno diboomer inviperiti” e poi avrebbe anche aggiunto “pagliacci”. Insomma, non è di certo la prima volta che Aurora riceve delle critiche ma questa volta pare che sia sbottata ed abbia deciso di non rimanere in silenzio.