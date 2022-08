Bianca Guaccero, Jonathan le scrive una dedica sui social ed è boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero ha lasciato Detto Fatto, il programma al quale è stato al timone per tanti anni insieme a Jonathan Kashanian. La dolce dedica di quest’ultimo.

Bianca Guaccero la scorsa stagione televisiva pare che abbia annunciato il suo ritiro dal noto programma da lui condotto fino a poco tempo fa. Stiamo parlando di Detto Fatto, lo storico programma di Rai 2 che è stato condotto inizialmente da Caterina Balivo e passato poi a Bianca Guaccero. Ebbene, dopo circa 10 anni di attività, i telespettatori più fedeli hanno dovuto dire addio al programma. Una ex collega di Bianca in queste ore pare che abbia voluto farle una dedica davvero breve ma piuttosto toccante. Ma di chi si tratta? E cosa ha dichiarato?

Bianca Guaccero per oltre 10 anni al timone di Detto Fatto il programma di Rai 2

Bianca Guaccero è una conduttrice e attrice di grande successo, la quale per diverso tempo è stata alla conduzione di un programma chiamato Detto Fatto che è andato in onda su Rai 2. Qualche mese fa, pare che Bianca abbia annunciato il suo voler ritirarsi dal programma in questione, molto probabilmente per andare alla ricerca di nuovi stimoli e interessi. Attualmente sta trascorrendo le sue vacanze in Puglia ed è particolarmente attiva sui social, dove nelle scorse ore ha anche condiviso un ricordo.

La speciale dedica di Jonathan Kashanian per la conduttrice

Pare che Bianca abbia nello specifico condiviso un post con la canzone di Caterine Valente, Bongo Cha Cha Cha, la versione remixata che per diverso tempo è stata la sigla della rubrica del suo ex collega Jonathan Kashanian. Proprio lui pare che abbia voluto farle una dedica. “Mi manchi”. Queste le parole di Jonathan che ha lavorato insieme a Bianca per ben quattro anni. Lei è stata al timone del programma, mentre lui ha gestito le rubriche di gossip. Adesso l’esperienza professionale è finita, ma la loro amicizia continua.

Quali saranno i prossimi impegni professionali di Bianca per la prossima stagione?

Adesso che il programma si è concluso, sia per Bianca che per Jonathan si apriranno nuove porte e nuove esperienze professionali anche se al momento non sappiamo quali. Si sono diffuse soltanto alcune indiscrezioni ma la stessa Bianca non si è ancora sbilanciata al riguardo.