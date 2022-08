Serena Garitta spiega perchè è sparita dalla tv

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex gieffina pare che nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo abbia parlato della sua esperienza in tv e della sua assenza.

Serena Garitta l’abbiamo conosciuta tanti anni fa quando ha preso parte ad una delle prime edizioni del Grande fratello e da quel momento pare che sia entrata a far parte del mondo dello spettacolo. E’ stata per diversi anni al fianco di Barbara D’Urso, prendendo parte a dei programmi suoi programmi, come Domenica Live e Pomeriggio 5. Ma che fine ha fatto adesso Serena Garitta? L’ex concorrente del Grande fratello pare che sia particolarmente attiva sui social e nello specifico su Instagram eppure in tv non appare da diverso tempo ormai. Cerchiamo di capire meglio che fine ha fatto.

Serena Garitta, che fine ha fatto l’ex gieffina?

Serena Garitta è stata una delle protagoniste di una delle prime edizioni del reality di Canale 5 e sembra che da quel momento sia entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Ha lavorato per lo più sui canali Mediaset. In molti si chiedono in questi giorni che fine abbia fatto visto che da un pò di tempo non è più apparsa in televisione.“Ultimamente le trasmissioni sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento. Però pare che si stia definendo un progetto che mi riguarda in ambito sportivo”. Queste le parole dichiarate da Serena nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo.

Le parole di Serena

Pare quindi che l’ex gieffina stia aspettando alcune proposte e nuovi progetti di lavoro. Attualmente si sta dedicando tanto allo sport una delle sue passioni e lo testimonia il fatto che per diverso tempo abbia collaborato con Sportitalia. Nel corso dell’intervista pare che Serena abbia anche fatto una confessione, ovvero pare che abbia detto “Mi incuriosirebbe. Ma avendolo già vinto, non so se abbia senso partecipare”.

La sua vita privata e sentimentale

Se da un punto di vista professionale Serena sembra essere in pausa attualmente, sperando di poter ricevere a breve qualche interessante proposta, sembra che da un punto di vista sentimentale le cose vadano molto bene. Serena infatti è tornata con il suo ex Nicolò Ancona, che è anche il padre del figlio Renzo. I due si sono separati e sono stati lontano per 8 mesi e poi sarebbero tornati insieme. Non sono stati resi noti i motivi che hanno portato i due ad allontanarsi.