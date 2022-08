Ilary Blasi posta una foto e tutti capiscono come sta veramente

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e la linguaccia sui social che la dice lunga sul suo stato d’animo. In questi giorni la conduttrice ha condiviso diverse foto di lei in montagna.

Ancora una volta si torna a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e della loro separazione. La conduttrice pare che abbia trascorso un’estate molto particolare. Subito dopo l’annuncio della separazione arrivato lo scorso mese di luglio, pare che la conduttrice sia volata in Africa e nello specifico in Tanzania, dove ha raggiunto la sorella Silvia. Poi è tornata in Italia ed ha trascorso qualche settimana a Sabaudia, la località di mare dove Ilary possiede una villa insieme a Francesco Totti. In molti si sono chiesti quale fosse il suo umore dopo le indiscrezioni che sono circolate in queste ore circa l’ipotetica storia d’amore tra Francesco e Noemi Bocchi. Ebbene, pare che la conduttrice abbia fatto un gesto che di certo non è passato inosservato e che la dice lunga su quello che è il suo stato d’animo.

Ilary Blasi dopo l’Africa e Sabaudia vola in montagna

Ilary Blasi sta trascorrendo la sua prima estate da single dopo tanti anni. Pare che in molti in queste settimane si siano chiesti quale fosse l’umore della conduttrice che tra l’altro è apparsa molto più frequentemente sui social. Ebbene, pare che nelle scorse ore la conduttrice abbia pubblicato una foto dove mostra una linguaccia che pare abbia voluto dire tanto sulla sua situazione attuale. Dopo la Tanzania e Sabaudia, Ilary è voltata a Cortina D’Ampezzo per godersi qualche giorno di fresco, in compagnia di amici più cari.

La linguaccia di Ilary sui social la dice lunga sul suo umore

Ilary ha condiviso con i suoi follower alcuni post la sua esperienza in montagna, pubblicando tante foto e video di pranzi, passeggiate, aperitivi fatti insieme ai suoi amici più fedeli e soprattutto lontana da occhi indiscreti. Adesso la conduttrice sarebbe pronta a tornare a Roma, la sua città e il luogo dove ha vissuto per tantissimi anni con Francesco Totti per oltre 20 anni.

Ilary ha confidato di voler rimanere lontano dalla tv per un anno

L’ex capitano della Roma pare che in questi giorni sia andato a Sabaudia dove sembrerebbe essere stato raggiunto da Noemi, colei che si dice sia la sua nuova fidanzata. Per un pò di tempo sicuramente Ilary non apparirà in televisione, almeno questo è quanto da lei dichiarato. Pare che abbia confidato, nei giorni scorsi, il suo voler rimanere lontano dal gossip e soprattutto dalla televisione per almeno un anno.